В МИД выразили четкую позицию Украины по поводу пленных из КНДР и "извинений" перед Южной Кореей

Дипломатический спор между Украиной и Южной Кореей возник из-за разного понимания договоренностей о конфиденциальности. Украинская сторона отрицает факт официального извинения за публичное раскрытие информации о передаче военнопленных КНДР.

Передача двух северокорейских солдат произошла исключительно в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь украинского МИДа Георгий Тихий пояснил, что недоразумение началось после публичных заявлений Владимира Зеленского.

Что на самом деле написал министр?

Южнокорейский министр иностранных дел Чо Хен ранее заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига якобы принес извинения за разглашение данных. Однако украинские дипломаты отмечают неточность такой интерпретации.

Министр в своих сообщениях корейскому коллеге отмечал, что ему досадно, что ситуация перешла в стадию обмена критическими комментариями,

– отметил Тихий.

По его словам, речь шла лишь о вреде публичных споров, а не о признании вины. В настоящее время обе страны продолжают общаться по закрытым каналам, чтобы окончательно урегулировать ситуацию.

Предпосылки конфликта

В январе украинские военные взяли в плен двух солдат из КНДР на территории Курской области. Впоследствии они выразили желание переехать в Южную Корею, и в начале сентября Киев передал их Сеулу через третью страну.

В конце сентября во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский публично объявил об этом факте. После этого Сеул обвинил Украину в нарушении договоренностей о тишине, ведь огласка могла навредить семьям пленных в Северной Корее.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за этого инцидента МИД Южной Кореи вызвал украинского посла. Впоследствии корейская сторона заявила, что осталась недовольна объяснениями Киева, и пригрозила пересмотром программ помощи.