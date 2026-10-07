Передача двох північнокорейських солдатів відбулася виключно як жест доброї волі. Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий пояснив, що непорозуміння почалося після публічних заяв Володимира Зеленського.

Що насправді написав міністр?

Південнокорейський міністр закордонних справ Чо Хьон раніше заявив, що очільник МЗС України Андрій Сибіга нібито попросив вибачення за розголошення даних. Проте українські дипломати наголошують на неточності такого трактування.

Міністр у своїх повідомленнях до корейського колеги висловлював жаль через те, що ситуація зайшла у стадію обміну критичними коментарями,

– зауважив Тихий.

За його словами, йшлося лише про шкоду від публічних суперечок, а не про визнання провини. Наразі обидві країни продовжують спілкуватися закритими каналами, щоб остаточно владнати ситуацію.

Передумови конфлікту

У січні українські військові взяли в полон двох солдатів з КНДР на території Курської області. Згодом вони виявили бажання переїхати до Південної Кореї, і на початку вересня Київ передав їх Сеулу через третю країну.

Наприкінці вересня під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський публічно оголосив про цей факт. Після цього Сеул звинуватив Україну в порушенні домовленостей про тишу, адже розголос міг нашкодити родинам полонених у Північній Кореї.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, через цей інцидент МЗС Південної Кореї викликало українського посла. Згодом корейська сторона заявила, що залишилася незадоволеною поясненнями Києва та пригрозила переглядом програм допомоги.