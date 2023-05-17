Еще никто в Украине не выстраивал судебную систему на будущее, – политолог о скандале с Князевым
Экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева 15 мая поймали на взятке почти в 3 миллиона долларов. Деньги он получил за дело по Полтавскому горно-обогатительному комбинату.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, украинскую судебную реформу следует немедленно реформировать, уничтожая внутри страны внутреннего врага.
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Что не так с украинской судебной системой
Николай Давидюк отметил, что Всеволод Князев – пример предателя, отстаивавшего интересы олигарха, продавая национальный интерес во время войны.
Эта история о том, что некоторые люди должны сидеть в тюрьме, а не носить мантии, разорять украинскую Конституцию, потому что она на продажу у таких людей,
– подчеркнул он.
О необходимости радикальных реформ стали говорить впервые в США.
"США намекнули и сказали, что делайте домашнее задание, сажайте и запускайте реальную фемиду. Это должно стать началом реального изменения судебной реформы", – подчеркнул Давидюк.
Если виновный не понесет ответственность, то украинцы могут отчаяться, что когда-то еще будет функционировать по-настоящему честное правосудие.
Никто никогда не делал в этой стране судейской реформы для будущего, для украинцев: чтобы человек пришел и судился честно,
– добавил он.
В случае отсутствия соответствующих мер по наказанию виновных могут приступить военные.
Николай Давидюк рассказал, какие проблемы стали видимыми благодаря скандалу со Всеволодом Князевым: смотрите видео
Украинцы могут совершить бунт
Николай Давыдюк рассказал, что Князев может понести гораздо хуже наказание за измену национальному интересу, чем просто заключение.
У военных это лицо станет №1 условных так называемых расстрелянных списках, потому что это будет олицетворение национальной несправедливости, когда в войну хапуга берет 3 миллиона долларов, а все должны умирать,
– объяснил он.
Вероятно, что даже экспрезидент США Дональд Трамп или любой американский миллиардер тратит менее 3 миллионов долларов в месяц, в отличие от экспредседателя Верховного Суда и его объемов обогащения.
"Если он не сядет, будет бунт. Этого допустить нельзя, потому что порвут тогда всю судейскую систему и машину, как старый баян после войны", – заметил политолог.
По его мнению, важно реформировать судебную реформу и наказывать тех, кто препятствует изменениям. Если же Князев "отмоется", то вполне вероятно, что украинские суды начнут гореть. Такого допустить нельзя, потому что таким образом внутренний враг будет только радоваться.
Скандал с экспредседателем Верховного Суда: главные новости
- Всеволод Князев был пойман во время передачи взятки в размере 3 миллионов долларов за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горно-обогатительном комбинате. Первую часть взятки передали 3 мая, а вторую – 15 мая.
- Впоследствии выяснилось, что причастен также и его адвокат-посредник Олег Горецкий. Им обоим сообщили о подозрении по делу по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса.
- Сам бизнесмен Константин Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.
- Стало известно, что в Верховном Суде фактически создали "бэк-офис" под руководством Всеволода Князева. В нем решались вопросы о суммах, за которые судьи принимали "правильные" решения.