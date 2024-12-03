Умерова вызывают в Раду из-за скандала с неисправными минами для ВСУ

Военные ВСУ в ноябре жаловались на инциденты со взрывами неисправных 120-миллиметровых мин. В связи с этим во вторник, 3 декабря, Рада вызвала министра Рустема Умерова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Умерова вызывают в Раду из-за мин

Железняк сообщает, что 3 декабря в Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по скандалам об оборонных заказах (в частности, мин).

"За" проголосовали 153 народных избранника. Для решения нужно было набрать не менее 150+ голосов.

Заметим, Минобороны сообщило, что установленным порядком изымает изделия из указанной партии, а завод производитель заменяет их на качественные образцы. Структура начала расследование.

Впоследствии обществу сообщили: рабочая группа пришла к выводу, что действительно есть нештатное срабатывание некоторых компонентов изделия. В результате этого часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества.

Сейчас из партий общим количеством 54 тысячи мин возврату подлежит 24 тысячи мин. Это составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году.

Федор Вениславский отметил, что главными причинами взрывов является снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев.