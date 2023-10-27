Говорила о Путине, а оскорбила людей: Лубинец открыл производство против телеведущей

Телеведущая Ольга Немцева 18 октября во время телемарафона некорректно высказалась о людях с аутизмом. В эфире с Михаилом Подоляком она отметила, что поведение Путина "очень похоже на аутизм".

Высказывание Немцовой оскорбило людей, ведь это дискриминация людей с аутизмом, еще и в эфире национального телемарафона. Комиссия по журналистской этике осудила слова ведущей.

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Детали о производстве

Три народных депутата обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы он отреагировал на комментарий Немцевой. Это Ирина Геращенко, Мария Ионова и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Депутатки отметили, что обратились "из-за ненависти и вражды в эфире марафона и обесценивания людей с аутизмом", а также из-за нарушения принципов равенства и недискриминации.

Ответ Лубинца опубликовала Ирина Геращенко в своем фейсбуке. Он обещает проверить информацию. Если нарушение прав человека подтвердится – будут приниматься меры. Также телеканал "Рада" будут контролировать относительно соблюдения норм и требований в сфере медиа – это должен сделать Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Что происходит с Путиным

Слухи о смерти главы Кремля циркулируют уже несколько дней. Его "смерти" якобы предшествовал сердечный приступ, о чем писали российские телеграм-каналы.

Андрей Юсов, представитель ГУР МО, заметил, что анонимные российские телеграм-каналы – сомнительный источник, так что следует отнестись к ним осторожно. "Мы должны анализировать, кому это на пользу и кому выгодно. Поэтому реагировать на такие вещи украинцы должны сдержанно", – сказал он.