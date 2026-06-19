Скандал с Орденом Белого Орла: Сибига также вернул Польше свою награду

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Глава МИД заявил, что в ближайшее время также вернет Польше свою государственную награду.

Об этом он сообщил вечером в пятницу, 19 июня.

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Как Сибига отреагировал на решение Польши?

Андрей Сибига заявил, что решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла – это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва.

По его словам, в Варшаве эмоции взяли верх и заставили польских политиков идти на "неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги" не только в отношении Зеленского, но и в отношении Украинского государства в целом.

На фоне таких опрометчивых действий я не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре я верну его Польше,

– сказал глава МИД.

Министр добавил, что Украина всегда выступала за подход, основанный на взаимном уважении, – даже когда речь идет о сложных и проблемных темах.

В течение последних полутора лет Киев и Варшава активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной и научной работы, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по просьбе польской стороны, а также возобновлением деятельности Конгресса историков.

Глава МИД заявил, что возвращает награду / Фото: Андрей Сибига

По словам Сибиги, в этом направлении удалось добиться значительного прогресса: в частности, сейчас продолжаются поисковые работы в Гуте-Пеняцкой.

На фоне всего этого нынешнее обострение – контрпродуктивно и не нужно ни нам, ни полякам. Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила довести это обострение до недопустимого и неадекватного уровня,

– говорится в сообщении министра.

В итоге Андрей Сибига подчеркнул, что ни один президент другой страны не будет диктовать Украине её историю.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий объявил, что лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Героев УПА".

По словам Навроцкого, это решение якобы "не было направлено против украинской нации и не означает изменения стратегического направления политики безопасности Польши".