Богдан Кротевич все же получит орден после скандала

Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич получит орден Богдана Хмельницкого. Об этом говорится в указе Зеленского.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на указ.

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Кротевич будет с орденом

На сайте президента появился указ №351/2025 "О награждении государственными наградами Украины". Там есть фамилия Кротевича.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Кротевича Богдана Александровича – подполковника запаса,

– сказано в указе от 26 мая.

Реакция самого Кротевича пока не известна.

Напомним, 11 апреля военный заявил, что его фамилия исчезла из указа о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени. Он связал это с критикой Сырского.

Тогда Кротевич предположил: в Офисе Президента есть кто-то, кто имеет полномочия "исправить" указ без согласования с верховным главнокомандующим.

В Нацгвардии объяснили, что это произошло из-за технической ошибки в документах. Обновленное представление на награждение Кротевича было направлено в Офис Президента для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.