Лежал на пляже – отдавай мандат: интересный способ от политолога, как проверять поездки депутатов

После скандала с незаконным отпуском на Мальдивах депутата Юрия Аристова власти планируют усилить контроль за выездом депутатов. Неблагочестивые действия отдельных нардепов могут наносить серьезный репутационный удар по Украине.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, существует очень простой способ, по которому всех депутатов можно проверить возможный незаконный отдых.

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Как отследить депутатов-нарушителей

Для того чтобы вычислить тех депутатов, которые нарушают правила выезда за границу, нужно провести ревизию всех дипломатических паспортов.

"Это собственность государства, они лежат в нашем МИДе в отдельной комнате. По ним можно проверить, кто ездил за границу на отдых в дни, когда не было депутатских встреч и официальных командировок" – объяснил Давидюк.

Все проукраинские депутаты и партии должны лишить мандатов своих коллег, которые пользовались своим служебным положением для неправомерного выезда за границу.

В настоящее время деятельность народных депутатов должна быть направлена на уничтожение российского государства. Украина во время войны не может вместо депутатов содержать пляжников, и название партии здесь не имеет значение, ведь все депутаты подотчетны украинскому народу.

Как такие нарушения влияют на репутацию Украины

Сегодня весь мир на стороне Украины, и депутаты не должны подставлять наше государство перед ним.

"Представьте, что украинского депутата поймали на каком-то заграничном пляже. Это позволит условным россиянам шантажировать его обнародованием этой информации", – предположил Давидюк.

С другой стороны, западные партнеры также могут видеть роскошный отдых украинских депутатов. И это создает неудобную ситуацию в случае, когда параллельно Украина просит деньги в поддержку своих институтов во время войны.

"Это будет только подтверждать западные стереотипы о коррупции в Украине, поэтому репутационные потери нашего государства будут значительно больше, чем средства, которые потратит депутат на свой отдых", – пояснил Давидюк.

Николай Давидюк о депутатах на отдыхе: смотрите видео

Депутаты на отдыхе: что известно о скандале