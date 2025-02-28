Возвращали с фронта после реакции Сырского, – Игнат о скандале с переводом специалистов из ПС

В начале января военнослужащие Воздушных сил сообщили о массовом переводе в пехоту. Впоследствии в командовании заявили, что учитывая резонанс в медиа, такие переводы осуществляться не будут.

28 февраля начальник управления коммуникаций ВС Юрий Игнат подтвердил, что некоторых специалистов из состава Воздушных сил, которых перевели в пехоту на фоне нехватки людей на фронте, вернули обратно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Радио Свобода".

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Военных возвращали в Воздушные силы

Игнат рассказал, что возвращать назад военных в Воздушные силы начали после запрета главкома Сирского. Он касался перевода военнослужащих дефицитных специальностей, в частности, из авиации.

Специально для этого создали спецкомиссию и колл-центры, куда поступали обращения.

Если такие случаи были, что эти специалисты попали уже в пехоту, то, соответственно, решением командующего Воздушных сил было их возвращено обратно уже после разбора. Потому что отправлялись они еще до объявления главкомом этих запретов. И действительно, была создана комиссия, комиссия собирала (данные – 24 Канал), были колл-центры, куда люди обращались или в письменной, или в телефонной форме, фиксировались обращения и этих людей направляли обратно в Воздушные силы,

– рассказал Игнат.

Правда, он не уточнил число переведенных военнослужащих ВС, потому что это закрытые данные.

В то же время он отметил, что Генштаб определял количество лиц, которые должны были пополнить другие рода войск из-за сложной ситуации на фронте.

Игнат также назвал перевод военнослужащих Воздушных сил в пехоту "не слишком приятными новостями", потому что приходилось отдавать специалистов, которые всю жизнь посвятили авиации.

"Это имеет определенные последствия и будет иметь, возможно, в будущем, чтобы более качественно комплектовать нам в дальнейшем противовоздушную оборону Воздушных сил", – добавил он.