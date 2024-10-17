Есть проблемы со здоровьем, – глава Хмельницкой прокуратуры о скандале с оформлением инвалидности

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры отреагировал на скандал оформлением инвалидности среди его подчиненных. Он отметил, что прокуроры действительно имеют проблемы со здоровьем, которые появились не за последние годы.

Об этом руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник написал на своей странице в фейсбуке. Он также опроверг заявление журналиста Юрия Бутусова, который утверждал, что якобы "все прокуроры оформили инвалидность".

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Руководитель Хмельницкой прокуратуры отреагировал на скандал

Олейник отметил, что заявления Бутусова не в полной мере соответствуют действительности. Так, он отметил, что численный состав прокуратуры Хмельницкой области составляет 225 прокуроров. В то же время группу инвалидности имеют только 48 из них.

Поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью, не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы,

– отметил Олейник.

Руководитель Хмельницкой прокуратуры также добавил, что он также имеет проблемы со здоровьем. Так, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. Группу инвалидности, как утверждает Олейник, он получил в 2017 году – задолго до назначения на должность. Олейник не стал раскрывать детали о травме, но заявил, что болезнь не препятствует выполнению служебных обязанностей.

Олейник также отметил, что вопрос о наличии группы рассматривался во время аттестации комиссией с участием представителей общественности и международных организаций.

Прокурор добавил, что еще в 2020 году народный депутат поднимала вопрос наличия групп инвалидности у прокуроров Хмельницкой области. Тогда было открыто уголовное производство.

Выражение "крышуя коррупционную схему председателя МСЭК" звучит, конечно, мощно, но в публикации ничем не подтвержден, как и большинство статей автора в которых критикуются органы власти. Так можно сказать о каждом, кто получил группу и занимает должность,

– заявил Олейник.

В итоге руководитель Хмельницкой прокуратуры отметил, что публикация журналиста имеет вид дискриминации, ведь действующим законодательством не установлено ограничений по работе лиц с инвалидностью в органах прокуратуры.