В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна во время ВЛК: в ОК "Запад" объяснили, что произошло
Источник:ОК "Запад"
О случае в черновицком ТЦК написала адвокат Анна Поклитар в фейсбуке вечером 10 июля. По ее словам, Виталия Варварича незаконно задержали под его домом в Черновцах и повезли на ВВК.
Анна Поклитар сообщила, что ее клиент от отчаяния выпрыгнул из окна первого этажа здания ВВК и сломал ногу. Но в больницу попал только через три часа – якобы из-за действий работников ТЦК, которые не отпускали его.
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ОК "Запад" детализировали ситуацию в черновицком ТЦК
Гражданин из-за действий ТЦК выпрыгнул из окна! А теперь разбираемся, что произошло? Гражданин не имел при себе военно-учетных документов, поэтому был приглашен правоохранителями в объединенный областной мобилизационный центр для составления административного протокола. После чего выяснилось, что мужчина является военнообязанным, который не появлялся в ТЦК и СП и уклонялся от выполнения воинского долга,
– сказано в сообщении.
Как пояснили в ОК "Запад", мужчина выпрыгнул из окна, чтобы умышленно травмировать себя и в дальнейшем уклоняться от своего долга.
"Подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении военнообязанного не было", – подчеркнули в ОК "Запад".
Также там призвали граждан проверять информацию и доверять официальным источникам.
Напомним, до 16 июля военнообязанные должны обновить свои данные.