Работают медиакиллеры, – "Тиходот" сказал, что стоит за громким скандалом с "Асгардом"

После того, как бойцы подразделения "Асгард" обвинили Александра Дмитриева в том, что он отдавал приказы без полномочий и унижал военных, появились новые обвинения. В них говорится о том, что система "ОЧИ" является некачественной, ее нужно убрать и заменить системой "Башня".

Автор и руководитель проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев "Тиходот" рассказал 24 Каналу, что обвинения против него стали подводкой для уничтожения проекта. Он назвал это медиакиллерством, направленным на уничтожение системы, которая помогает Вооруженным Силам Украины некоммерческим путем.

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Что стоит за громким скандалом с "Асгардом"

Автор и руководитель проекта "ОЧИ" рассказал, что именно обвинения в отношении системы и было целью информационного нападения на него. Все месседжи в проплаченных пабликах, каналах и публикациях приводили именно к этому.

Общественный деятель Виталий Шабунин заявил, что он, вроде бы, имеет на меня компромат и тогда, если мы отключим систему "ОЧИ", компромата не будет. Это прямой шантаж. Он в этом проговорился в своей публикации. Я уважаю мнение каждого, но не откровенную ложь,

– отметил Дмитриев.

Он объяснил, что система "Глаза" была разработана при поддержке разных людей исключительно для того, чтобы Украина в войне имела технологические преимущества. Систему передали Вооруженным Силам на безвозмездной основе. Теперь эта система является официальной собственностью украинских военных.

Никакой коммерции или других расходов в пользу кого-то в этой системе не было, такого замысла даже не существовало,

– отметил автор и руководитель проекта "ОЧИ".

По его словам, копией этой системы является система "Башня". На ее разработку пошли средства военнослужащих, которых привлекают к разработке и дублированию таких систем.

Так, что "ОЧИ" легализованы, переданы Вооруженным Силам и скоро начнут распространяться, их нужно было быстро "сбить" способом дискредитации автора и руководителя проекта.

Мы ждали, что дискредитация будет командира подразделения ("Асгард" – 24 Канал), потому что тоже говорили, что будут какие-то аудиозаписи. Наверное, нашли только аудиозапись только обо мне, что можно было как-то сфабриковать. Я уверен, что скоро все узнают, кто был к этому причастен, кто моделировал это "покушение". Работали медиакиллеры,

– сказал Дмитриев.

Медийная атака, по его словам, была очень хорошо спланирована и эффективна. Она работала на его уничтожение, а через его уничтожение и на уничтожение проекта "ОЧИ". Автор и руководитель проекта отметил, что он постарается, чтобы все, кто был причастен к этому, несли ответственность. Дмитриев объяснил, что целью этих медиакиллеров было испортить репутацию проекта "ОЧИ", как когда-то было и с другими системами.

Справка. Ранее бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр "Тихоход" Дмитриев, который представлялся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал. Военные подготовили обращение к командованию с требованием разъяснить статус и полномочия Дмитриева, который опроверг обвинения.

"Все эффективные люди рано или поздно подпадают под это медийное киллерство, их делают токсичными или создают искусственные условия, чтобы их дискредитировать", – добавил он.

Коммуникация с людьми, которые пытались это сделать, происходит в виде депутатских запросов, многочисленных проверок, предложений по вмешательству в деятельность подобных систем. Прямой же коммуникации нет.

Это процесс на уничтожение возможностей страны, глубже в это погружаться не будем. Единственное, что скажу, ничего у вас (медиакиллеров – 24 Канал) не получится. Мы идем к победе, которую мы будем получать максимально эффективными инструментами,

– подчеркнул Дмитриев.

Напомним, "ОЧИ" – проект разведывательных и ударных беспилотников, создан украинцами в марте 2022 года. Основой стали операторы БпЛА – это "глаза" ВСУ, которые ведут сопровождение и подготовку наземных операций и обеспечивают работу своего подразделения.