"Не Иисус, а врач": Трамп прокомментировал ИИ фото, где он изображен в образе Христа
- Дональд Трамп попал в скандал после публикации сгенерированного искусственным интеллектом фото, где он предстает в образе Иисуса Христа.
- Трамп заявил, что изображение "должно было изображать его в роли врача, а не Иисуса", и удалил публикацию после критики.
Дональд Трамп попал в скандал с репостом фото, которое создал искусственный интеллект. На снимке был изображен американский лидер в образе Иисуса Христа.
Трамп утверждает, что люди восприняли снимок неправильно. Об этом пишет Sky News.
Что известно о скандале с ИИ фото с Трампом?
Еще 12 апреля Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом фото, где он, как интерпретировали люди, предстает в образе Иисуса Христа и исцеляет больных. Этот снимок был обнародован на фоне критики американским лидером Папы Римского Льва XIV, который выступил против войны с Ираном.
Само сообщение появилось среди серии ночных публикаций – рядом с сообщениями о вымышленных отелях на Луне под брендом Трампа и контентом от его сторонников – и не сопровождалось никакими объяснениями.
Дональд Трамп в образе Иисуса Христа / Скриншот со страницы президента США в Truth Social
После публикации изображение вызвало волну критики, в том числе и среди части его аудитории. Некоторые пользователи прямо призвали президента удалить пост, что является нетипичным для платформы, где обычно доминирует поддержка Трампа. Он удалил публикацию позже в понедельник.
Комментируя ситуацию, Трамп отрицал, что изображение имело религиозный подтекст.
Я действительно это опубликовал, и я думал, что это я в образе врача, связано с Красным Крестом и его работой... Я там как работник Красного Креста, которого мы поддерживаем,
– заявил президент США.
Также политик добавил, что "только СМИ, распространяющие фейки могли додуматься" до интерпретации фото с ним, как Иисуса Христа.
"Это должен был быть я в образе врача, который лечит людей. И я действительно делаю так, чтобы людям становилось лучше", – утверждает глава Белого дома.
Интересно, что порцию критики Трамп получил и от своих соратников-республиканцев. Те обвинили президента США в богохульстве.
Почему Трамп набросился с критикой на Папу Римского?
С тех пор как в конце февраля США и Израиль начали бомбардировку Ирана, Папа Римский последовательно призывает прекратить насилие и вернуться к диалогу для урегулирования конфликта. Он также предостерег от использования имени Иисуса для оправдания войны, которое часто любят использовать некоторые американские политики из круга Дональда Трампа.
В конце концов Дональд Трамп резко раскритиковал Льва XIV, обвинив его в слабости и политических ошибках. По словам президента США, Папа якобы недостаточно жестко реагировал на ограничения во время пандемии COVID-19, а также якобы имел мягкую позицию по ядерной программе Ирана.