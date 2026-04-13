"Не Иисус, а врач": Трамп прокомментировал ИИ фото, где он изображен в образе Христа

Дональд Трамп попал в скандал с репостом фото, которое создал искусственный интеллект. На снимке был изображен американский лидер в образе Иисуса Христа.

Трамп утверждает, что люди восприняли снимок неправильно. Об этом пишет Sky News.

Что известно о скандале с ИИ фото с Трампом?

Еще 12 апреля Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом фото, где он, как интерпретировали люди, предстает в образе Иисуса Христа и исцеляет больных. Этот снимок был обнародован на фоне критики американским лидером Папы Римского Льва XIV, который выступил против войны с Ираном.

Само сообщение появилось среди серии ночных публикаций – рядом с сообщениями о вымышленных отелях на Луне под брендом Трампа и контентом от его сторонников – и не сопровождалось никакими объяснениями.



Дональд Трамп в образе Иисуса Христа / Скриншот со страницы президента США в Truth Social

После публикации изображение вызвало волну критики, в том числе и среди части его аудитории. Некоторые пользователи прямо призвали президента удалить пост, что является нетипичным для платформы, где обычно доминирует поддержка Трампа. Он удалил публикацию позже в понедельник.

Комментируя ситуацию, Трамп отрицал, что изображение имело религиозный подтекст.

Я действительно это опубликовал, и я думал, что это я в образе врача, связано с Красным Крестом и его работой... Я там как работник Красного Креста, которого мы поддерживаем,

– заявил президент США.

Также политик добавил, что "только СМИ, распространяющие фейки могли додуматься" до интерпретации фото с ним, как Иисуса Христа.

"Это должен был быть я в образе врача, который лечит людей. И я действительно делаю так, чтобы людям становилось лучше", – утверждает глава Белого дома.

Интересно, что порцию критики Трамп получил и от своих соратников-республиканцев. Те обвинили президента США в богохульстве.

