Вэнс назвал условие, при котором Зеленский может вернуться в Овальный кабинет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Зеленский не может повернуться в Овальный кабинет, пока "отказывается обсуждать детали мирного соглашения". Он добавил, что слова поддержки Европы Зеленскому его "не волнуют".

Вэнс считает, что экономическое участие Вашингтона в Украине является лучшей гарантией безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FoxNews.

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Зеленского в Овальном кабинете не ждут

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который был главным участником перепалки с Зеленским в Белом доме, сделал очередное заявление об этом.

По его словам, Зеленский не может вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения.

В интервью FoxNews Вэнс снова говорил о недостатке уважения к США у Зеленского. Он заявил, якобы "Зеленский продемонстрировал откровенную незаинтересованность в участии в мирном процессе, который Трамп очертил как политику американского народа и их президента".

Вэнс добавил, что хотя пока украинский президент не стоит на одних позициях с Трампом, но "будет должен" стать.