"Где ты его купила": пассажир маршрутки во Львове оскорбил военную из-за удостоверения УБД

Во Львове пассажир маршрутки оскорбил ветерана Елену Лубенскую, когда та показала свое удостоверение участника боевых действий. Мужчина не поверил, что она является военной.

Очевидцы в это время просто игнорировали конфликт, сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Елены Лубенской в инстаграме.

Смотрите также В Киеве избили ветерана, потому что он сделал замечание из-за русской музыки

Что известно о конфликте в маршрутке Львова из-за УБД

Елена Лубенская рассказала, что она села в маршрутку на площади Мытной и должна была доехать до Винников. Защитница отметила, что всегда платит за проезд, однако на этот раз она не имела наличных – поэтому показала водителю УБД.

Он махнул головой, я начала заходить в салон. Вдруг мужчина (пассажир – 24 Канал) сказал: "Какое у тебя УБД? Кто ты такая, где ты его взяла и где купила?" Я подумала, это какая-то шутка и спокойно ему ответила, что да, я была на войне,

– рассказала женщина.

Однако пассажир, очевидно, не поверил. По словам Елены, он заявил, что будет проверять ее удостоверение через СБУ. В это время маршрутка буда полностью заполнена людьми, однако никто так и не отреагировал на ситуацию.

"Потом он назвал меня "УБДшница оно". Я сказала, пожалуйста, лучше сейчас закройте рот и достала телефон, чтобы снять это на видео, а он начал снимать меня", – добавила военная.

Елена спросила у мужа, считает ли он, что она не похожа на ветеранку, на что получила ответ "Бесспорно". Военная отметила, что для нее самое страшное, что другие пассажиры продолжали молча сидеть.

Я так понимаю, что общество и весь автобус просто поддерживает этого человека... Я спросила у него, что, военные обязательно должны быть какие-то чумазые, я давно уже не там, я не на нуле, почему я должна выглядеть как-то по другому. Мне что, врасти в ту форму и носить только ее?, – указала защитница.

Военная в заметке к видео отметила, что ей больно и противно от этой ситуации – особенно от того, что полный автобус людей просто молча наблюдал. "Хотелось кричать: не надо никаких привилегий, скидок, благодарностей. Просто не трогайте нас", – указала она.

В департаменте дорожного хозяйства Львовской ОГА уже отреагировали на инцидент. Там отметили, что в результате выяснения всех установлено, что факта отказа в льготном проезде со стороны водителя маршрутки не было.

"конфликт непосредственно возник между защитницей Украины и одним из пассажиров этого автобусного маршрута", – говорится в сообщении департамент.

Заметим, что на днях в Киеве водитель такси Bolt высадил волонтерку, которая спешила на акцию напоминания о минуте молчания, и напал на нее из-за замечания о русском языке. Он схватил женщину за лицо и начал трясти. Компания уже заблокировала водителя.