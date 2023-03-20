Учат "любить Родину": после фиаско встречи с президентом в УПЦ МП записали обращение

После неудачной попытки встретиться с Владимиром Зеленским монахи УПЦ МП опубликовали обращение к нему. В своем "письме" они заявляют о "раздувании пламени на религиозной почве".

В своем обращении монахи просят Зеленского "не забирать у них Киево-Печерскую Лавру", а все обвинения в прокремлевской пропаганде отвергают.

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Монахи надеются, что их голос "будет услышан"

В "письме" монахи заявляют, что с начала полномасштабного вторжения УПЦ МП "решительно осудила военную агрессию" и "призвала своих верующих встать на защиту родной земли". Вместе с тем синод церкви подчеркивает, что "ничего плохого" с 24 февраля 2022 года не делали, а наоборот – "работают во благо Украины".

Кроме того, в обращении монахи заявляют, что якобы подняли "Киево-Печерскую Лавру из руин, в которых она находилась 35 лет назад".

Митрополит УПЦ МП Онуфрий, указанный как автор обращения, также выделил несколько направлений работы Лавры, которые "заслуживают уважения":

"она воспитывает паству любить свою Родину";

"она первой среди религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих встать на защиту родной земли";

"ее прихожане сейчас находятся в рядах ВСУ";

"она оказывает материальную помощь военнослужащим, вынужденным переселенцам и другим категориям населения, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах";

"ее священнослужители с гуманитарными грузами ездят в города и деревни, особенно пострадавшие от войны";

"Она отстаивает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и решительно осуждает российскую военную агрессию против Украины".

В итоге монахи УПЦ МП просят Зеленского отменить законопроекты, которые уже зарегистрированы в Раде против их деятельности, и разрешить и дальше проводить службу на территории Киево-Печерской Лавры.

Как монахи УПЦ МП пытались встретиться с президентом