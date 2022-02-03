Основание такое, как написали в Суспільному: "Невхождение депутатов во фракцию местной организации партии, по избирательному списку которой они были избраны". По меньшей мере, так говорится в решении собрания областной организации партии.
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Из Запорожского облсовета отзывают четырех "слуг"
Далее это решение пойдет в областную территориальную избирательную комиссию, а также в Национальный совет общин.
Глава областной "Слуги народа" Павел Мельник, по инициативе которого это все и произошло, заверил, что императивный мандат на практике в Украине применяется впервые.
Вместо исключенных депутатов в областной совет должны войти следующие в списке кандидаты.
Кого именно исключили "слуги" Запорожья
По официальному сообщению "Слуги народа", на собрании Запорожской областной организации партии "единогласно поддержали решение об отзыве 4 депутатов областного совета":
- Виталия Толочека.
- Сергея Селевича.
- Юрия Капустянского.
- Романа Терехова.
Мельник, кроме невхождения депутатов во фракцию, назвал еще причину такого решения "Слуги народа": эти избранники, мол, не поддерживали связь с партией, "жили своей жизнью" (цитата по TV5).
Кратко о депутатах облсовета, из-за которых в "Слуге народа" в Запорожье разгорелся скандал
Все четверо прошли в Запорожский областной совет на местных выборах 2020 года от "Слуга народа" по списку. Но в облсовете буквально с первых дней произошел раскол.
- А все потому, что "слугу" Виталия Боговина, занимавшего должность главы Запорожской ОГА, избрали председателем областного совета.
- Депутаты других фракций в облсовете сочли избрание Боговина нелегитимным, и к ним присоединились несколько депутатов-"слуг". Как раз те, кого теперь исключили.
В "Слуге народа" в последнее время прозвучало сразу несколько громких скандалов
- Депутат Александр Трухин из-за ДТП полугодовой давности и после публикации скандального видео был исключен из партии.
- Депутат Сергей Кузьминых, как утверждают в НАБУ, брал взятку за содействие в заключении соглашения на поставку медоборудования.
- Депутат Артем Дмитрук стал фигурантом уголовного производства из-за своего агрессивного поведения в зале горсовета Одессы.
- И депутат Олег Воронько получил обыски ДБР из-за вроде бы давнего дела о подделке документов (политик уже оповестил о намерении выйти из фракции).
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