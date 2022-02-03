Підстава така, як написали у Суспільному: "Невходження депутатів до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої вони були обрані". Щонайменше, так мовиться у рішенні зборів обласної організації партії.

Також цікаво "Слуги" почали збирати підписи за позачергове засідання Ради через скандали з нардепами

Зі Запорізької облради відкликають чотирьох "слуг"

Далі це рішення піде в обласну територіальну виборчу комісію, а також – Національній раді громад.

Глава обласної "Слуги народу" Павло Мельник, за ініціативою якого це все й відбулося, запевнив, що імперативний мандат на практиці в Україні застосовується вперше.

Замість виключених депутатів до обласної ради мають увійти наступні за списком кандидати.

Кого саме виключили "слуги" Запоріжжя

За офіційним повідомленням "Слуги народу", на зборах Запорізької обласної організації партії "одноголосно підтримали рішення про відкликання 4 депутатів обласної ради":

Віталія Толочека.

Сергія Селевича.

Юрія Капустянського.

Романа Терехова.

Мельник, крім невходження депутатів у фракцію, назвав ще причину такого рішення "Слуги народу": ці обранці, мовляв, не підтримували зв’язок з партією, "жили своїм життям" (цитата за TV5).

Коротко про депутатів облради, через яких у "Слузі народу" на Запоріжжі запалав скандал

Усі четверо пройшли до Запорізької обласної ради на місцевих виборах 2020 року від "Слуга народу" за списком. Але в облраді буквально з перших днів стався розкол.

А все через те, що "слугу" Віталія Боговіна, який обіймав посаду голови Запорізької ОДА, обрали головою обласної ради.

Депутати інших фракцій в облраді вважали обрання Боговіна нелегітимним, і до них долучилися кілька депутатів-"слуг". Якраз ті, кого тепер виключили.

У "Слузі народу" останнім часом пролунали одразу кілька гучних скандалів

Депутата Олександра Трухіна через ДТП піврічної давності та після публікації скандального відео виключили з партії.

піврічної давності та після публікації скандального відео виключили з партії. Депутат Сергій Кузьміних, як стверджують у НАБУ, взяв хабар за сприяння в укладенні угоди на постачання медобладнання.

за сприяння в укладенні угоди на постачання медобладнання. Депутат Артем Дмитрук став фігурантом кримінального провадження через свою агресивну поведінку в залі міськради Одеси.

в залі міськради Одеси. І депутат Олег Воронько зазнав обшуків ДБР через начебто давню справу про підробку документів (політик вже повідомив про намір вийти з фракції).

Актуальне відео: на підприємствах Ахметова та Новинського провели обшуки