САП обратилась в прокуратуру по поводу "слуги" Халимона

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис Генерального прокурора. Обращение касается "Слуги народа" Павла Халимона.

Ранее СМИ писали, что народный депутат приобрел дом в центре Киева в разы дешевле рыночной цены. Поэтому глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что заместителя руководителя фракции "Слуга народа" уволят с должности после расследования.

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Что заявили в САП

Мы обратились с рапортом в Офис генерального прокурора,

– заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона по факту незаконного обогащения.

Следует заметить, что журналисты выяснили – летом 2022 года Павел Халимон купил дом на Печерске в Киеве через посредника. Более того, сделка прошла по заниженной цене.

Правда, сам Халимон – не владелец имения. Дом в июне 2022 года подарили Анастасии Котеленец. Журналисты видели возле поместья похожую на нее женщину с маленьким ребенком. Там тоже замечали и самого нардепа Павла Халимона.

Коротко о скандале с домом нардепа