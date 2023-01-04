Семья погибшего защитника получила просроченные продукты от нардепа: как он это объяснил
Источник:Сергей Нагорняк
В сети разразился очередной скандал, связанный с раздачей новогодних пакетов от депутата от "Слуги народа". Так, в наборе от благотворительного фонда Сергея Нагорняка, который раздавали семьям военнослужащих, была обнаружена просроченная продукция.
Более того, утверждается, что содержание набора было сформировано из польской гуманитарной помощи. Предоставляли ее еще якобы в начале полномасштабной войны.
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Кому попала просроченная продукция
Кроме того, что эта польская гуманитарная помощь могла долгое время лежать на складе Черкасской области, большую огласку оказал этому скандалу и адресат такого продуктового набора. Так, утверждают, что принесли такой "подарок" семье погибшего защитника Азовстали, в семье которого осталось несколько детей.
Но большее впечатляет — срок годности. Оно уже не пригодно для потребления. То есть, семье Героя принесли хлам и гниль,
– написала в своем фейсбуке Марина Данилюк-Ярмолаева.
Также в сети возмутились и составом подарочных пакетов. Ведь кроме того, что он якобы идентичен польской гуманитарке, такие мелкие удовольствия дети должны получать на полдник в школах или садиках, а не как подарок на Новый год под именем депутата как пиар.
Депутат признал ошибку
Сам депутат от "Слуги народа" оперативно ответил на обвинения в сети. В комментариях под сообщением он не оправдывал ни отправку такого набора, ни себя лично. Попросил прощения за недоразумение и попросил указать, кому благотворительный фонд отправил этот "подарок".
Госпожа Марина, напишите в приват, или под сообщением, как считаете правильно, семью Героя. Заеду лично, извинюсь за недоразумение. Состав пакета должен быть точно другой, и упаковка тоже. Обидно за такой случай,
– написал он.
Что прислали семье Героя, и каким должен был быть подарок
Также на своей странице депутат отметил, что физически эти пакеты передали в декабре, а раздались в некоторых поселках старостами в январе.
К сожалению, и в нашей работе случаются досадные ситуации. Мы с этого сделаем определенные выводы и уверен, что больше оно не повторится,
– сказал Сергей Нагорняк.
Скандал с другой "слугой народа"
- Напомним, что в конце 2022 года разразился другой возмутительный скандал, связанный со скандальным законопроектом 5655 о реформе градостроительства под авторством лидера партии "Слуга народа" Елены Шуляк. Этот законопроект раскритиковал юрист и военный ВСУ Олег Симороз в своем сообщении в соцсетях. Он был искренне возмущен, ведь потратил много времени и сил на борьбу с застройкой.
- В ответ на это 17 декабря Елена Шуляк пришла в палату к военному "выяснять отношения", который находился там из-за потери двух ног в результате военных действий. А когда скандал получил огласку, она извинилась перед раненым военным и добавила, что не хотела обидеть его.
- В ответ на такой скандал заместитель главы фракции президентской партии в парламенте Галина Янченко сообщила, что написала заявление о выходе из партии "Слуга народа". А объяснила это тем, что не хочет находиться в одной партии с Шуляк.
- Отметим, что теперь снять Елену Шуляк со всех государственных должностей требуют также и военные.