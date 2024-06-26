"Содоль не руководил обороной Мариуполя и не провел там и часа": WP получило текст жалобы в ГБР

Washington Post обнародовало жалобу начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича на экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

В нем он якобы обвинял генерала в ошибках, которые он допустил, начиная со времен командования обороной Мариуполя в 2022 году.

Смотрите также Бои за Рубежное, выход из окружения в Волновахе: факты о Содоле, возглавлявшем Объединенные силы ВСУ

Содоль не руководил обороной Мариуполя

Как выяснилось, Кротевич жаловался на то, что Содоль не руководил обороной Мариуполя и не провел ни одного часа в городе, однако его наградили званием Героя Украины.

Более того, отмечается, что он не поставлял бригаде "Азов" боеприпасы и не обеспечил наличие оборонительных сооружений в городе перед российским наступлением.

WP также приводит слова Содоля, которые процитировал Кротевич, после того, как один из командиров обороны Мариуполя попросил у него инструкции. Сообщается, что генерал сказал бойцам "нам конец", а после этого просто положил трубку.

В частности, Кротевич пожаловался на то, что Содоль, командуя восточным фронтом, приказывал "Азову" наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов.

Как выяснилось, когда же ему привели аргументы, почему это невозможно, против командира "Азова" начали формальное расследование.

Содоль неадекватно руководит войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и других подразделений обороны, что привело к слабости позиций на фронте и потере большого количества территории,

– утверждал начштаба "Азова".

Что этому предшествовало