Скандал на Хмельнитчине: военные пытались забрать мужчину из больницы, ТЦК не видит нарушений

В Хмельницкой области получил огласку конфликт, который произошел в больнице между военнообязанным мужчиной и работниками ТЦК. Мужчина заявлял, что хочет пройти медицинское обследование, когда люди в военной форме пытались вытащить его из помещения.

История получила огласку после того, как адвокат из Хмельницкой области Виктор Бабчинский опубликовал кадры из больницы, пишет 24 Канал. На видео видно, как несколько человек в военной форме пытаются силой забрать мужчину из больницы, невзирая на его сопротивление.

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Адвокат заявляет, что мужчину госпитализировали в больницу

На кадрах зафиксированы также сотрудники полиции и врачи, которые не вмешивались в конфликт.

Конфликт между мужчиной и работниками ТЦК в Хмельницкой области: смотрите видео

По словам адвоката, мужчину якобы пытались похитить из больницы в состоянии гипертонического криза. Он рассказал, что врачи скорой помощи доставили человека в больницу на госпитализацию с давлением 180 на 120.

Между работниками ТЦК и мужчиной возник конфликт: смотрите видео

Адвокат Бабчинский утверждает, что конфликт возник, поскольку призывникам якобы запрещают проходить обследование на ВЛК в медучреждении поселка Виньковцы на Хмельнитчине.

Конфликт в больнице на Хмельнитчине: смотрите видео

В то же время, как говорит адвокат, работники ТЦК якобы похищают людей и везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий.

Что говорят в ТЦК

Пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП отреагировала на конфликт. Прежде там заявили, что военнослужащие РТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении мужчины в больнице.

Также в ТЦК отмечают, что на видео видна только часть происшествия, а потому неизвестно, что предшествовало действиям военнослужащих.

В то же время, в Хмельницком областном ТЦК и СП не сообщили, проводят ли служебную проверку.

Полиция даст оценку действиям своих сотрудников

Как пишет Суспильное, в главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области рассказали, что после опубликования видео в соцсетях работники управления департамента внутренней безопасности начали проверку.

По словам начальницы сектора коммуникаций полиции Хмельницкой области Инны Глеги, они дадут оценку действиям полицейских, присутствовавших во время конфликта в больнице.

Также Инна Глега сообщила, что никаких заявлений о нарушении прав от военнообязанного или адвоката Виктора Бабчинского в полицию пока не поступало.

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