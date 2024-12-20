Это случайность, – мужчина, которого пытались "выкурить" из авто в Вышгороде, рассказал о происшествии
Водитель автомобиля, которого пытались "выкурить" из машины люди в военной форме и полиция в Вышгороде, впервые поделился своей версией об инциденте. Он взвешенно рассказал, что тогда произошло между ним и работниками, которые его остановили.
На днях в Киевской области вероятные работники ТЦК и СП вместе с полицейскими пытались выманить человека из авто с помощью перцовых баллончиков и зажигалки. Мужчина по имени Антон, который и был водителем, отметил, что подавать жалобы не собирается. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на ТСН.ua.
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Что говорит водитель об инциденте с "выкуриванием"
После применения лицами в военной форме и полицейскими перцового баллончика и зажигалки автомобиль Антона, который просит не называть его фамилию, на несколько секунд охватило огнем. В комментарии журналистам владелец не рассказал подробностей происшествия, однако отметил, что телесных повреждений ему не нанесли.
Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку,
– отметил мужчина.
Антон рассказал, что приехал в Вышгород по личным делам и не хочет быть на слуху. Ситуацию, которая сложилась, он называет "случайностью".
У меня есть больная мама, ей уже позвонили родственники, она переживает... Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Ну получилась такая ситуация, которая получилась. Получилась такая случайность,
– сказал он в комментарии журналистам.
Как отреагировали на происшествие в Министерстве обороны и полиции
Министерство обороны Украины осудило инцидент, произошедший в Вышгороде. Там проведут служебную проверку и установят причастных к происшествию лиц.
Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности. Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество,
– заявили в ведомстве.
В полиции Киевской области также рассказали, что по факту неправомерных действий полицейских проведут расследование. Обоих работников, которые были зафиксированы на видео, временно отстранили от исполнения обязанностей.
Другие скандальные события с работниками ТЦК и СП
Напомним, уже не впервые в сети распространяется информация о неправомерных действиях людей в военной форме, которые вероятно являются работниками ТЦК и СП.
- В июле СМИ писали, что в Ровенской области работники Гощанского ТЦК похитили и пытали волонтера Александра Мандыгру. Однако тогда в ОК "Запад" прокомментировали, что работники ТЦК не применяли против мужчины силу, хотя он отказывался идти на контакт.
- В октябре по интернету распространялась информация, что в Харькове работники ТЦК и СП якобы залили газовым баллончиком мужчину. Военнослужащие ТЦК рассказали, что он отказался предоставить свои военно-учетные документы, после чего уехал с места, травмировав работников и повредив несколько авто группы оповещения.
- В декабре громкий скандал вспыхнул вокруг Ковельского ТЦК и СП. Там работники центра избили мужчину, в результате чего он попал в больницу. А из медучреждения его забрали и доставили в Луцкий ТЦК и СП.