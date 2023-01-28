Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валерий Клочок. За позорное поведение Тищенко исключили из фракции "Слуга народа".

Важно Тищенко прокомментировал скандал с Таиландом и пожаловался на "грязные технологии"

От Коли "Котлеты" другого не ждали

Клочок рассказал, что от Коли "Котлеты" и не нужно было ожидать другого. Он в свое время покупал сало по 3 гривны на Бессарабском рынке. Это едва ли не самый дорогой рынок в Украине, и не каждый киевлянин там может скупиться даже.

Я просто хотел сказать о другом. Очень прошу, когда формируются списки депутатов, руководители партий, обращайте внимание, не включайте туда таких личностей, как Николай Тищенко, которые очень далеки от понимания процессов государства,

– отметил политолог.

Он добавил, что такое поведение было бы и до войны, и во время войны оно не могло бы измениться, потому что, возможно, Тищенко и есть большой патриот в душе, но рассказывать, что в трусах под пальмами в Таиланде он делает титаническую работу и ему там тяжело без семьи – это недопустимо.

Клочок прокомментировал скандал с Тищенко: смотрите видео

Тищенко – это представитель власти

По словам политолога, Тищенко – представитель государства, представитель власти, фактически его лицо. Он нас украинцев показал не с лучшей стороны. Еще пытался обмануть. Он что там в Таиланде танки покупает? Украинцы умны, они все понимают, что происходит.

"Больше всего в этой ситуации меня поражает уровень влияния Тищенко на органы государственной власти, потому что когда на сайте посольства публикуется официальный анонс об этой встрече, у меня вопрос к украинскому посольству там: "Друзья, вы что пьете и что курите с Тищенко, когда вы это публикуете?", - заметил Клочок.

Как он отметил, Тищенко даже из своих однопартийцев пытался сделать дураков, будто он тяжело работает в Таиланде. Это плохо. Это указывает, что внутри партии нет единства, нет команды.

Скандал с Николаем Тищенко: коротко