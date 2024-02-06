В Тернополе профессор рассказывал о "провоцировании изнасилования": его курс приостановили

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка приостановил преподавание курса профессора, который рассказывал, что девушки "сами провоцируют изнасилование". Кроме этого, планируется создать комиссию для оценки курса.

Речь идет о дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни" Владимира Кравца. Кроме тезисов о "провоцировании изнасилования" преподаватель распространял сексистские тезисы о "мужском и женском мышлении", а также говорил о "разном понимании согласия на секс".

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Реакция университета на проблему

В ответе на журналистский запрос ректор ТНПУ Богдан Буяк рассказал, что руководство вуза провело встречу со студентами, которые обнаружили проблемы с курсом. Он отметил, что встреча состоялась "в толерантной доброжелательной атмосфере".

Сообщается, что по добровольному согласию студентов университет начал проверку информации. Таким образом по распоряжению проректора 2 февраля:

создана комиссия для экспертной оценки курса с привлечением внутренних и внешних специалистов по указанной проблематике;

временно приостановлено преподавание курса на образовательных программах;

деканаты факультетов, на которых завершилось преподавание курса во втором семестре этого учебного года, должны создать комиссии для оценки учебных достижений студентов по этой учебной дисциплине.

В то же время по состоянию на сейчас оформляются объяснения студентов, а также ректорат ожидает объяснения самого преподавателя.

Что известно об инциденте

Студентка Юлия опубликовала в социальных сетях фото презентации преподавателя с пары по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни". В ней профессор, например, утверждал, что мужская логика "основывается на фактах и поэтому считается правильной", тогда как женская логика "остается неисследованной сферой".

Также были и особо опасные тезисы, такие как то, что "понимание согласия на секс" может отличаться между полами. Якобы мужчине присуща агрессивность, а девушки "часто сами подстрекают к изнасилованию".

Как рассказали студенты, они не подавали официальной жалобы, поскольку не верили, что это может что-то изменить. В то же время Владимир Кравец заявил, что "никогда не оскорблял женщин", а его слова вырвали из контекста. Он заявил, что готов попросить прощения, однако не понимает, за что.