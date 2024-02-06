Мова йде про дисципліну "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя" Володимира Кравця. Окрім тез про "провокування згвалтування" викладач поширював сексистські тези про "чоловіче та жіноче мислення", а також говорив про "різне розуміння згоди на секс".

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Реакція університету на проблему

У відповіді на журналістський запит ректор ТНПУ Богдан Буяк розповів, що керівництво ВНЗ провело зустріч зі студентами, які виявили проблеми з курсом. Він наголосив, що зустріч відбулася "в толерантній доброзичливій атмосфері".

Повідомляється, що за добровільною згодою студентів університет розпочав перевірку інформації. Таким чином за розпорядженням проректора 2 лютого:

створено комісію для експертної оцінки курсу із залученням внутрішніх та зовнішніх фахівців зі вказаної проблематики;

тимчасово призупинено викладання курсу на освітніх програмах;

деканати факультетів, на яких завершилося викладання курсу в другому семестрі цього навчального року, повинні створити комісії для оцінювання навчальних досягнень студентів із цієї навчальної дисципліни.

Водночас станом на зараз оформлюються пояснення студентів, а також ректорат очікує на пояснення самого викладача.

Що відомо про інцидент

Студентка Юлія опублікувала у соціальних мережах фото презентації викладача з пари з дисципліни "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя". У ній професор, наприклад, стверджував, що чоловіча логіка "ґрунтується на фактах і тому вважається правильною", тоді як жіноча логіка "залишається недослідженою сферою".

Також були й особливо небезпечні тези, такі як те, що "розуміння згоди на секс" може відрізнятися між статями. Буцімто чоловіку притаманна агресивність, а дівчата "часто самі підбурюють до зґвалтування".

Як розповіли студенти, вони не подавали офіційної скарги, оскільки не вірили, що це може щось змінити. Водночас Володимир Кравець заявив, що "ніколи не ображав жінок", а його слова вирвали з контексту. Він заявив, що готовий попросити пробачення, однак не розуміє, за що.