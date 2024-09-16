Избитую и пьяную военизированную охрану "Укрзализныци" заметили пассажиры поезда

В поезде "Львов – Моршин" пассажиры заметили мужчину, спящего на полу в купе проводника охранника "Укрзализныци" с признаками избиения. Как рассказывают очевидцы, не обошлось и без признаков алкогольного опьянения.

Согласно обнародованной информации, инцидент произошел утром, 16 сентября. Соответствующие кадры показали в сети.

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Охранник УЗ спал избитым на полу в купе проводника

В поезде "Львов – Моршин" нашли пьяных и избитых охранников По словам пассажира, вызвавшего полицию, военизированные охранники избили друг друга. Во время остановки в Стрые их сняли с поезда.

Когда я зашел в вагон – увидел пьяную "в ноль" и избитую военизированную охрану "Укрзализныци", задача которых, защищать,

– рассказал очевидец.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что избитый мужчина с внешними признаками опьянения лежит на полу купе, при этом его ноги – в проходе вагона, где должны свободно передвигаться пассажиры.

Пьяная военизированная охрана "Укрзализныци" спала на полу вагона: смотрите видео

Сейчас "Укрзализныця" проводит служебное расследование этого инцидента. Там извинились и отметили, что такое поведение недопустимо для любого работника отрасли.

"Работников филиала "Ведомственная военизированная охрана", которые допустили позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск, немедленно будут уволены", – добавили там.

К слову, недавно "Укрзализныця" попала в скандал, из-за мужчины, купившего себе билет в женское купе. Впрочем, больше всего общество возмутили действия проводница, которая позволила мужчине пройти в вагон.