Министр социальной политики Денис Улютин отреагировал на скандал. Он распорядился проверить условия пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье.
Как в Минсоцполитики прокомментировали ситуацию?
По словам министра, проверку будет проводить Национальная социальная служба Украины. О ее результатах сообщат позже.
Улютин уточнил, что международный детский центр "Артек" является государственным учреждением, участвующим в программе оздоровления детей.
Программу финансирует Минсоцполитики за счет госбюджета, поэтому ведомство будет контролировать качество предоставления услуг.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Напомним, что после разрушительного российского удара по Вишневому 110 детей из общины отправили на оздоровление в государственный лагерь "Артек" в Закарпатье.
Поездку организовали при поддержке Министерства социальной политики, Государственной службы по делам детей, Киевской областной государственной администрации и городских властей Вишневого.
Детям обещали пятиразовое питание, психологическую поддержку, спортивные и творческие занятия.
Однако после начала смены родители начали жаловаться на условия в лагере.
Жительница Вишневого Ника Хорунжа обнародовала фотографии, на которых, по ее словам, видны волосы в еде, сломанная мебель, грязные полотенца и запущенные санузлы. Она также сообщила, что из-за таких условий ее 17-летнюю сестру пришлось забрать из лагеря раньше срока.
Родители детей утверждают, что в комнатах и санузлах есть плесень, на 12 детей приходится всего две тумбочки, не хватает душевых, туалетов и средств гигиены.
Кроме того, они недовольны организацией досуга. По их словам, детям не разрешают самостоятельно передвигаться по территории, для них ввели длительный "тихий час", а отбой начинается в 21:30. Кроме того, в лагере нет библиотеки и настольных игр.
В Вишневом начали собирать подписи под коллективным обращением с требованием провести официальную проверку лагеря.