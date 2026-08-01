Міністр соцполітики Денис Улютін відреагував на скандал. Він наказав перевірити умови перебування дітей в "Артеку" на Закарпатті.

Як у Мінсоцполітики прокоментували ситуацію?

За словами міністра, перевіку проводитиме Національна соціальна сервісна служба України. Про її результати повідомлять пізніше.

Улютін уточнив, що міжнародний дитячий центр "Артек" є державним закладом, який бере участь у програмі оздоровлення дітей.

Програму фінансує Мінсоцолітики коштом держбюджету, тому відомство контролюватиме якість надання послуг.

Нагадаємо, що після руйнівного російського удару по Вишневому 110 дітей із громади відправили на оздоровлення до державного табору "Артек" на Закарпатті.

Поїздку організували за підтримки Міністерства соціальної політики, Державної служби у справах дітей, Київської ОВА та міської влади Вишневого.

Дітям обіцяли п'ятиразове харчування, психологічну підтримку, спортивні та творчі заняття.

Однак після початку зміни батьки почали скаржитися на умови в таборі.

Мешканка Вишневого Ніка Хорунжа оприлюднила фотографії, на яких, за її словами, видно волосся в їжі, зламані меблі, брудні рушники та занедбані санвузли. Вона також повідомила, що через такі умови її 17-річну сестру довелося забрати з табору раніше.

Батьки дітей стверджують, що в кімнатах і санвузлах є пліснява, на 12 дітей припадають лише дві тумбочки, не вистачає душових, туалетів і засобів гігієни.

Також вони незадоволені організацією дозвілля. За їхніми словами, дітям не дозволяють самостійно переміщатися територією, їм встановили тривалу "тиху годину", а відбій починається о 21:30. Також у таборі немає бібліотеки та настільних ігор.

У Вишневому почали збирати підписи під колективним зверненням із вимогою провести офіційну перевірку табору.