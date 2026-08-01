Об этом омбудсмен написал в своих социальных сетях.

Что удалось выявить в ходе проверки детского лагеря?

Поводом для проверки стали сообщения в соцсетях о возможных ненадлежащих условиях пребывания детей. Проверку провел представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков. На момент визита в лагере находились 287 детей из 10 областей Украины, преимущественно из прифронтовых регионов и территорий, наиболее пострадавших от российской агрессии. Они отдыхали за счет средств государственного бюджета.

По результатам проверки выявлен ряд серьезных нарушений. В пищеблоке зафиксировали антисанитарию, мух, нарушение условий хранения продуктов, а также гнилые овощи и фрукты, которые лежали рядом со свежими. Кроме того, для детей, нуждающихся в специальном питании, не было предусмотрено диетическое меню.

В жилых комнатах проживали до 12 детей. Омбудсмен сообщил об изношенной мебели и постельных принадлежностях, нехватке места для личных вещей, а также о наличии плесени и грибка. Особое внимание в ходе проверки уделили условиям безопасности. По словам Лубинца, укрытие оказалось сырым, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования. Дети рассказали, что во время воздушных тревог часто остаются в корпусах и пользуются лишь "правилом двух стен".

Также в лагере выявили проблемы с инфраструктурой: недостаточное количество душевых кабин, водоснабжение только в определенные часы, отсутствие надлежащей приватности, частично аварийные спортивные площадки, неработающий бассейн, отсутствие сплошного ограждения, надлежащего освещения и видеонаблюдения.



Условия, в которых проживают дети в лагере в Закарпатье / Фото из телеграмм-канала Дмитрия Лубинца

По итогам проверки Дмитрий Лубинец направил обращение к председателю Закарпатской ОГА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в области. Он требует установить, кто разрешил открытие лагеря в таких условиях, привлечь виновных к ответственности и срочно устранить все выявленные нарушения.

Омбудсмен подчеркнул, что дети, особенно из прифронтовых регионов, имеют право на безопасный и достойный отдых, а не должны находиться в условиях, угрожающих их здоровью и безопасности.

Напомним, министр социальной политики Денис Улютин поручил проверить условия пребывания детей в государственном лагере "Артек" в Закарпатье после многочисленных жалоб родителей на антисанитарию. Проверку проведет Национальная социальная служба, а ее результаты будут обнародованы позже.