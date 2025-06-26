Скандал в Диснейленде: в сети нашли рекламу, которая предлагала детям деньги за "свадьбу"

Недавно сеть всколыхнул скандал с попыткой "свадьбы" 39-летнего британца с 9-летней украинкой в Диснейленде в Париже. Появились неожиданные детали, которые могут быть связаны с этим делом.

СМИ нашли рекламу, которая поощряет детей на фальшивые "свадьбы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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В сети искали 100 детей и 200 взрослых для "свадьбы"

39-летнего вероятного мошенника, который причастен к "свадьбе" с маленькой украинкой был арестован.

После этого оказалось, что детей на такие мероприятия в Диснейленде могли приглашать через рекламное объявление.

Так, в Facebook журналисты обнаружили странную рекламу "высококлассной свадебной репетиции". Организаторы искали 100 детей 5 – 15 лет.

Разоблачена тревожная реклама, которую использовали для заманивания детей на фальшивую свадьбу осужденного британского преступника с 9-летней девочкой в парижском Диснейленде,

- пишет издание.

Объявление об участии в свадьбе в Диснейленде / Скриншот Daily Mail

Реклама появилась в сети 18 июня. В ней изложен ряд требований и условий участия. Каждому участнику предлагали по 200 евро.

Кроме 100 детей, к участию приглашались еще и 200 взрослых в возрасте 16 – 80 лет.

Всех просили одеть "очень элегантный вечерний наряд", к примеру, "костюм, вечернее платье или смокинг".

Организаторы предлагали частный автобус, чтобы доставить "гостей свадьбы" из центра Парижа в западную часть города.

Люди должны были сохранять "абсолютную конфиденциальность".

Объявление опубликовала некая Кристель Ка, которая называет себя актрисой, телеведущей и руководительницей фирмы Cristal Communications.

Связан ли скандал с 39-летним британцем и 9-летней украинкой с опубликованным объявлением журналистам точно выяснить не удалось.