Скандал в Диснейленде: в сети нашли рекламу, которая предлагала детям деньги за "свадьбу"
- В Диснейленде обнаружили рекламу фальшивых "свадеб", организаторы которых предлагали 200 евро за участие.
- Они искали 100 детей и 200 взрослых для "высококлассной свадебной репетиции", с требованием сохранения конфиденциальности.
Недавно сеть всколыхнул скандал с попыткой "свадьбы" 39-летнего британца с 9-летней украинкой в Диснейленде в Париже. Появились неожиданные детали, которые могут быть связаны с этим делом.
СМИ нашли рекламу, которая поощряет детей на фальшивые "свадьбы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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В сети искали 100 детей и 200 взрослых для "свадьбы"
39-летнего вероятного мошенника, который причастен к "свадьбе" с маленькой украинкой был арестован.
После этого оказалось, что детей на такие мероприятия в Диснейленде могли приглашать через рекламное объявление.
Так, в Facebook журналисты обнаружили странную рекламу "высококлассной свадебной репетиции". Организаторы искали 100 детей 5 – 15 лет.
Разоблачена тревожная реклама, которую использовали для заманивания детей на фальшивую свадьбу осужденного британского преступника с 9-летней девочкой в парижском Диснейленде,
- пишет издание.
Объявление об участии в свадьбе в Диснейленде / Скриншот Daily Mail
Реклама появилась в сети 18 июня. В ней изложен ряд требований и условий участия. Каждому участнику предлагали по 200 евро.
Кроме 100 детей, к участию приглашались еще и 200 взрослых в возрасте 16 – 80 лет.
Всех просили одеть "очень элегантный вечерний наряд", к примеру, "костюм, вечернее платье или смокинг".
Организаторы предлагали частный автобус, чтобы доставить "гостей свадьбы" из центра Парижа в западную часть города.
Люди должны были сохранять "абсолютную конфиденциальность".
Объявление опубликовала некая Кристель Ка, которая называет себя актрисой, телеведущей и руководительницей фирмы Cristal Communications.
Связан ли скандал с 39-летним британцем и 9-летней украинкой с опубликованным объявлением журналистам точно выяснить не удалось.