Пожилую женщину, которая пришла после начала тренировки посидеть на скамейке, очень раздражали прыжки молодой девушки. Она решила грубо попросить убраться ее прочь. Случилось это вблизи одного из домов в Ивано-Франковске, где живут и студентка Лиза, и старшая женщина Люба.

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Конфликт из-за скакалки

И 19-летняя девушка, и женщина живут в одной многоэтажке. Отстаивать пространство во дворе им пришлось, в частности, потому, что у подъезда студентки прыгать было негде, а на стадион школы она не могла пойти, потому что ее не посещала и не знала, где есть школы поблизости. А на углу между домами, по словам жителей, как правило, люди употребляют алкоголь.

Во время спора женщина позволила себе оскорблять студентку, не очень подбирая слова, ведь хотела, чтобы из-за своего возраста оппонентка послушалась и молча ушла. В частности, Лизу она обозвала и "соплячкой невоспитанной", и "де**мом паршивым". Неудивительно, что за такое поведение пользователи сети возмутились и стали поддерживать Лизу.

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Местные рассказали, что конфликт помог исчерпать мужчина, который гулял с маленьким ребенком рядом. Он вступился за молодую девушку и объяснил пожилой женщине, что пересесть должна была именно она.

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Стоит отметить, что двор располагается вблизи панельного дома с советской планировкой и там действительно мало места для отдыха. У самых подъездов этой многоэтажки скамеек нет.



Двор, где произошел конфликт / Лиля Хомышин

Что известно об участницах спора

После этого конфликта в сети поднялась новая волна обсуждений по поводу конфликта поколений, а во двор начали приходить иванофранковцы, чтобы специально попрыгать на скакалке и поддержать девушку. Во двор пришли и журналисты.

Им удалось узнать, что девушка с видео переехала в Ивано-Франковск недавно, поэтому мало кто ее знает. Выяснилось, что она временно переехала из Донбасса после начала полномасштабной войны и дистанционно учится на втором курсе харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Именно преподавателю она записывала видео своих тренировок по прыжкам на скакалке, и для выполнения задания ей требовалось всего 10 минут. Однако после начала тренировок рядом на скамью сели старшие женщины, разговору которым, очевидно, и помешали прыжки.

Госпожу Любу во дворе знают хорошо и называют неконфликтной женщиной. По словам соседей, раньше она постоянно жила в Ивано-Франковске, но сейчас чаще бывает в деревне и в город приезжает редко.

Она такая хорошая женщина. Она не скандальная. Просто, очевидно, произошел конфликт и никто не хотел уступить,

– рассказала одна из соседок.

Они удивляются грубым замечаниям пенсионерки и называют это ее ошибкой. Ведь во дворе и так шумно, там постоянно шумят дети.

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Отметим, что еще большую огласку конфликт получил после информации, что якобы девочку раскритиковали в ее учебном заведении и приказали удалить видео. Но информацию опровергли в местном департаменте образования. По словам самой Лизы, в университете ее поддерживают, никакого конфликта нет.

Следует отметить, что ни жители двора в Ивано-Франковске, ни Лиза и ее мама не связывают конфликт с тем, что девушка родом из Донбасса.

Девушка сумела за себя постоять

Комментарий по поводу конфликта дала и мама студентки Оксана Ивановна, которая убеждена, что дочь просто сумела за себя постоять. Она подчеркнула, что всю жизнь воспитывала Лизу так, чтобы она за себя умела стоять. А еще подчеркнула, что ребенок не перешел на личности и общался вежливо.

Она выглядит моложе своего возраста, поэтому мы ее учили отстаивать свое мнение и отношение к жизни,

– рассказала Оксана Ивановна.

Сама же студентка подчеркнула, что предварительно ходила в соседний двор, однако там играли малыши. Чтобы не задеть детей, она решила продолжить тренировки в своем дворе. Однако если бы пенсионерка вела себя вежливо, то готова была бы уступить.

Если бы меня попросили нормально, со словами "извините", "пожалуйста" и все такое, я бы согласилась пойти в другое место,

– сказала она.

Психологи говорят, что между девочкой и пожилой женщиной произошел не только конфликт поколений, повлияло и упрямство одной и другой, желание отстаивать свои права и свободы, неумение контактировать с молодыми и много непроработанных болей с последующим выбросом на первую встречную.

По мнению психолога Прикарпатья Натальи Федорук, конфликты – это нормальное явление среди людей. Однако они из фазы зарождения должны переходить в фазу решения, на которое согласились бы две стороны, а не агрессии. Детская психологиня Светлана Ройз в своем фейсбуке указала, что девочка не поддалась авторитаризму старших.

"Когда я смотрела видео с девушкой со скакалкой, я себя спрашивала – чтобы я сделала на ее месте. Наверное, я бы пошла на стадион или домой. А потом грызла бы себя, вместе с психологом изучала бы, что такое ретрофлексия. И чувствовала бы себя ущербной. Задавленной авторитарностью других. Девочка Лиза не позволила заставить чувствовать себя так, как к ней относилась женщина. Я хочу, чтобы девушку не смогли задавить. Чтобы она продолжала чувствовать силу", – написала Светлана Ройз.