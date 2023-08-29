"Механическая ошибка": в Кременчуге детсад хотел купить термометр почти за 400 миллионов

В Кременчуге ясли-сад хотели купить один кухонный термометр за 384 миллиона гривен. Более того, даже нашелся "победитель" на объявленный тендер.

Сведения о закупке содержатся в системе Prozorro. Так, детсад готов был заплатить за термометр 384 100 002 гривны, передает 24 Канал.

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Термометр по завышенной цене в миллионы раз

Кременчугское учреждение дошкольного образования (ясли-сад) №63 28 августа опубликовало тендер на закупку одного кухонного термометра. Настоящая стоимость термометра – 120 гривен, однако ясли готовы были отбелить более 384 миллионов гривен.



Реальная цена на кухонный термометр / Скриншот с сайта Prozorro



Сумма, которую готов был заплатить детский сад / Скриншот с сайта Prozorro



Объявления о тендере / Скриншот с сайта Prozorro

Требований к закупке также было немного. Кухонный термометр должен отвечать следующим требованиям:

иметь длину 19,5 сантиметров;

поставить товар должны до 31 декабря 2023 года.

Интересно, что участие в тендере приняло только одно физическое лицо-предприниматель Андрей Черноиван. Очевидно, его не смутила такая цена за один кухонный термометр.

Правда, позже договор на закупку расторгли. В детском саду заявили, что была допущена механическая ошибка, а термометр необходимо закупить по реальной цене в 120 гривен.



Заявление о "механической ошибке" / Скриншот с сайта Prozorro

Мэрия Кременчуга закупила игровые ноутбуки на 1,5 миллиона гривен

Кременчугский городской совет оказался в центре скандала из-за закупки игровых ноутбуков. На сайте Prozorro можно найти сведения, что мэрия закупила 15 устройств Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38), которые вместе оценили в 1 486 080 гривен с НДС. Один ноутбук оценили в 99 тысяч гривен, хотя реальная цена – 63 тысяч гривен. Позже в документ все же внесли правки и указали стоимость в размере 69 000, что все равно больше, чем розничная цена на рынке.

Более того, по завышенным ценам Кременчугский городской совет покупал и зарядные устройства EcoFlow. Стоимость товара снова завысили почти на 10 тысяч гривен на одной штуке.

В мэрии же опровергли обвинения. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что ноутбуки покупали для военных. Мэр также добавил документы, в которых указано, что стоимость ноутбуков была исправлена. Правда, цена все равно была завышена на несколько тысяч.