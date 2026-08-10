Об изменении решения сообщил директор компании Евгений Тафийчук.

Что известно о судьбе сотрудников?

По словам Тафийчука, сначала решение об увольнении сотрудников было принято под влиянием эмоций, однако впоследствии в компании пересмотрели ситуацию. Он отметил, что поступок сотрудников был неправильным, однако они осознали последствия своих действий и одними из первых присоединились к поискам собаки.

Если человек осознал свою ошибку, берет на себя за нее ответственность и готов меняться – ему нужно дать шанс,

– пояснил директор компании.

Сотрудники останутся работать в "Новой почте". В то же время компания планирует пересмотреть внутренние правила, чтобы у сотрудников был четкий алгоритм действий в случаях, когда в отделении оказываются животные.

Что случилось с собакой?

После распространения видео компания заявила, что нашла собаку и передала ее ветеринарам. Животное обследовали и оказали необходимую помощь.

В ветеринарной клинике собака прошла ревакцинацию, дегельминтизацию и обработку от блох и клещей. По данным компании, он около месяца пробыл на улице. Помимо истощения, у собаки обнаружили ряд хронических и возрастных заболеваний, требующих длительного лечения.

Сейчас животное находится на временном содержании у одного из сотрудников компании в Киеве. "Новая почта" планирует попытаться разыскать его прежних владельцев. Если это не удастся, для собаки будут искать новую семью.

"Новая почта" показала, как спасла собаку: смотрите видео

Напомним, сначала "Новая почта" после появления видео, на котором сотрудники отделения шваброй выталкивают собаку на улицу во время жары до +37 градусов, заявила о прекращении сотрудничества с ними. Компания подчеркнула, что не терпит жестокого обращения с животными, и начала внутреннее расследование.

Впоследствии сотрудники компании разыскали собаку. Ее накормили и оставили на ночь у одного из сотрудников, а на следующий день планировали отвезти в ветеринарную клинику для осмотра и необходимых прививок.