Про зміну рішення повідомив директор компанії Євген Тафійчук.

Що відомо про долю працівників?

За словами Тафійчука, спочатку заяву про звільнення працівників ухвалили на емоціях, однак згодом у компанії переглянули ситуацію. Він зазначив, що вчинок працівників був неправильним, проте вони усвідомили наслідки своїх дій та одними з перших долучилися до пошуків собаки.

Якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс,

– пояснив директор компанії.

Працівники залишаться працювати у "Новій пошті". Водночас компанія планує переглянути внутрішні правила, щоб працівники мали чіткий алгоритм дій у випадках, коли у відділенні опиняються тварини.

Що сталося із собакою?

Після поширення відео компанія заявила, що знайшла собаку та передала її ветеринарам. Тварину обстежили й надали необхідну допомогу.

У ветеринарній клініці пес отримав ревакцинацію, дегельмінтизацію та обробку від бліх і кліщів. За даними компанії, він близько місяця перебував на вулиці. Окрім виснаження, у собаки виявили низку хронічних та вікових захворювань, які потребують тривалого лікування.

Наразі тварина перебуває на перетримці у одного з працівників компанії в Києві. "Нова пошта" планує спробувати розшукати його попередніх власників. Якщо зробити це не вдасться, для собаки шукатимуть нову родину.

"Нова пошта" показала, як врятувала собаку: дивіться відео

Нагадаємо, спочатку "Нова пошта" після появи відео, на якому працівники відділення шваброю виштовхують собаку на вулицю під час спеки до +37 градусів, заявила про припинення співпраці з ними. Компанія наголосила, що не толерує жорстоке ставлення до тварин, і розпочала внутрішнє розслідування.

Згодом працівники компанії розшукали собаку. Його нагодували та залишили на ніч у співробітника, а наступного дня планували відвезти до ветеринарної клініки для огляду та необхідних щеплень.