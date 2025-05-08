Скандал в оборонных закупках: "Альфа Секьюрити" требует принять брак и заплатить 63 миллиона

Компании, сорвавшие оборонные контракты или поставившие непригодный товар, идут в суды и пытаются заставить государство принять брак. Самый яркий пример - компания "Альфа Секьюрити", которая требует от государства узаконить поставку некачественной амуниции и еще и выплатить 63 миллиона гривен аванса.

Об этом говорится в статье Бориса Кушнирука на Эспрессо, пишет 24 Канал.

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Компания подала встречный иск

Автор отмечает, что "Альфа Секьюрити" выиграла тендер на поставку курток костюма утеплителя. Однако экспертиза, проведенная по инициативе Федерации работодателей Украины, выявила ряд критических недостатков: ткань недостаточно тянется, натирает кожу, а часть комплектов вообще не подходит для военного использования.

Государственный оператор тыла инициировал расторжение договора и подал в суд, требуя возврата аванса. Кушнирук написал, что вместо попытки урегулировать ситуацию, "Альфа Секьюрити" подала встречный иск, в котором требует заставить ДОТ принять некачественный товар. Дело сейчас рассматривает Хозяйственный суд Киева.

Кроме того, с подобными исками обратились и другие скандальные поставщики. В частности, компания "ТС Трейд Украина", которая не выполнила контракт с Государственной пограничной службой на поставку защитных очков, требовала через суд взыскать более 12 миллионов гривен.

Суд отклонил ее требования и наоборот обязал компанию компенсировать государству 2,6 миллиона штрафов. Еще один пример – "Фарминко Норд", которая поставила лишь четверть маскировочных костюмов, и то ненадлежащего качества. Компания подала в суд, требуя более 98 миллионов компенсации. Сейчас продолжается рассмотрение дела.

Эксперты рынка оборонного снабжения называют такое поведение юридическим шантажом. Специалисты призывают к срочным изменениям в правилах допуска к государственным тендерам, чтобы исключить участие компаний без проверенной репутации, производственных мощностей и опыта.

Автор отметил, что пока судебная волокита продолжается, армия рискует остаться без необходимого снаряжения – и это в условиях активной фазы войны.