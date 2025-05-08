Про це йдеться в статті Бориса Кушнірука на Еспресо, пише 24 Канал.

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Компанія подала зустрічний позов

Автор відзначає, що "Альфа Сек'юріті" виграла тендер на постачання курток костюма утеплювача. Проте експертиза, проведена за ініціативи Федерації роботодавців України, виявила низку критичних недоліків: тканина недостатньо тягнеться, натирає шкіру, а частина комплектів взагалі не підходить для військового використання.

Державний оператор тилу ініціював розірвання угоди й подав до суду, вимагаючи повернення авансу. Кушнірук написав, що замість спроби врегулювати ситуацію, "Альфа Сек'юріті" подала зустрічний позов, у якому вимагає змусити ДОТ прийняти неякісний товар. Справу зараз розглядає Господарський суд Києва.

Крім того, з подібними позовами звернулися й інші скандальні постачальники. Зокрема, компанія "ТС Трейд Україна", яка не виконала контракт із Державною прикордонною службою на постачання захисних окулярів, вимагала через суд стягнути понад 12 мільйонів гривень.

Суд відхилив її вимоги й навпаки зобов’язав компанію компенсувати державі 2,6 мільйона штрафів. Ще один приклад – "Фармінко Норд", яка поставила лише чверть маскувальних костюмів, і то неналежної якості. Компанія подала до суду, вимагаючи понад 98 мільйонів компенсації. Наразі триває розгляд справи.

Експерти ринку оборонного постачання називають таку поведінку юридичним шантажем. Фахівці закликають до термінових змін у правилах допуску до державних тендерів, аби унеможливити участь компаній без перевіреної репутації, виробничих потужностей та досвіду.

Автор наголосив, що поки судова тяганина триває, армія ризикує залишитися без необхідного спорядження – і це в умовах активної фази війни.