После скандала в Одессе в Украине проверят всех военкомов: Зеленский дал приказ

Правоохранители и НАПК проверят всех военкомов. Причиной стал скандал, возникший из-за покупки одесским военкомом недвижимости в Испании на миллионы долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. 23 июня он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

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Зеленский поручил проверить всех военкомов

Президент рассказал, что провел заседание Ставки. Очень важным пунктом обсуждения была справедливость – то, что касается военнослужащих, в частности, скандала с "деятелем в Одессе". Он подчеркнул, что этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил.

Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности,

– подчеркнул украинский лидер.

Он дал срочное поручение Главкому Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома с должности. Также в Украине будет создана комиссия для проверки всех его коллег.

"Под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК будет создана комиссия для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины, чтобы они не порочили наше государство и память погибающих на фронте героев", – подытожил Зеленский.

Увольнение одесского военкома Евгения Борисова в эфире национального телемарафона также прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы приняли решение о том, что будет создана государственная комиссия во главе с первым заместителем министра обороны, с правоохранительным блоком, с представителем НАПК, которая проверит деятельность и имущественное положение всех военкомов и их заместителей", – заявил Шмыгаль.

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Кратко о скандале с одесским военкомом

Во время полномасштабного российского вторжения родственники Борисова существенно разбогатели. В частности, его мама приобрела в Испании офисное помещение и виллу, возле которой был замечен Mercedes-Benz класса В.

Сначала военком заявлял, что ничем в Испании якобы не владеет, однако впоследствии заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а он – "не вмешивается". Следует отметить, что ориентировочная стоимость имущества составляет 4,5 миллиона долларов.

ДБР уже возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением. В ВСУ также отреагировали на скандал и подчеркнули, что нулевая толерантность к коррупции – принципиальная позиция Вооруженных сил. Командование будет всячески способствовать проведению необходимых мероприятий.