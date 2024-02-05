"Неприязнь чувствуешь кожей": в пиццерии Харькова отказались накормить бойца

Военный Вадим Мохов рассказал, что в Харькове персонал пиццерии сети "Траттория" отказался его обслуживать. Там сослались на отсутствие мест, хотя военный заверил, что половина столов была свободна.

После огласки инцидента сеть извинилась перед военным и ввела общественную инициативу.

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Что известно о скандале в харьковском заведении

В родном мне Харькове, на улице Культуры 22 б, меня "вежливо" выставили из ресторана, потому что я в военной форме, а она раздражает посетителей и персонал. Конечно, в лицо мне никто так не сказал. Сказали, что нет мест. Все занято. Хотя половина столов была свободна. И на мое замечание на этот факт, ответили, что все зарезервировано. Но эту неприязнь в глазах персонала и посетителей чувствуешь кожей,

– рассказал сержант.

Он также призвал не заставлять военных стоять в очередях, не говорить им, что свободных мест нет.

"Большинство из них просто молча развернется и уйдет. Потому что спешит жить. Потому что не привык что-то просить. Потому что он военный. Потому что честь есть и достоинство", – написал военный Вадим Мохов.

Заведение ввело инициативу "Правило Сержанта"

Он пояснил, что с ним связалась администратор сети "Траттория" и попросила прощения. Военный также вспомнил, что в других заведениях сети у него таких проблем не возникало и объяснил, что говорится именно о "человеческом факторе", который невозможно спрогнозировать и предупредить на 100%. Поэтому они с администратором пришли к идее, которая бы сделала невозможным такой человеческий фактор.

Поэтому с 04 февраля 2024 года и до конца особого периода – войны, всей сетью "Траттория" начинает действовать общественная инициатива "Правило Сержанта". Правило, которое звучит так: дети и военные обслуживаются без очереди, независимо от количества зарезервированных мест. Такие объявления будут размещены на входных дверях заведений. А графическим символом будет изображение шеврона сержанта ВСУ,

– заявил военный.

Он также призвал все заведения общественного питания в нашей стране присоединиться к этой инициативе. В частности, чтобы вернуть военным несколько минут их жизни, которые у них украла война.



Заведение ввело инициативу "Правило Сержанта" / Фото Вадима Махова

Сержант Вадим Махов заявил, что он не имеет никаких претензий к сети заведений, где произошел инцидент.