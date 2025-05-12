Скандал во время минуты молчания: мальчика с плакатом толкнул мужчина

В Хмельницкой области произошел скандал. Юного волонтера во время минуты молчания грубо толкнул мужчина. Мальчик выложил видео инцидента в своем канале.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на тик-ток Алексея Борея.

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Мужчина толкнул мальчика-волонтера во время минуты молчания

Алексей Борей из Славуты – 13-летний волонтер. Он вместе с семьей активно помогает ВСУ. В 2023 году получил грамоту от Залужного.

Юноша стоял на рынке во время минуты молчания с плакатом "Остановись. Почти память". Алексей специально стал на проходе, чтобы заставить людей остановиться. Но мужчина на велосипеде, который подъехал сзади, не смог объехать парня, поэтому грубо оттолкнул его и двинулся дальше.

Смотрите видео инцидента с мальчиком-волонтером и велосипедистом во время минуты молчания

Ролик набрал почти 9500 комментариев. Мнения пользователей разделились. Многие писали, что возраст еще не дает оснований автоматически уважать человека. К тому же на рынке в девять утра включают аудиозапись, где объясняют, почему стоит отложить свои дела на минуту. Но многие стали на защиту мужчины.

Люди обсуждают скандал в Славуте / Скриншоты 24 Канала

Впрочем, впоследствии появилось видео извинений мужчины.