Потому что были грустные: в Подмосковье вдов офицеров не пустили на сцену для награждения

Россиянки, которые потеряли своих мужей и сыновей на войне против Украины, возмущены. Их унизили, не пустив на сцену для награждения. 24 Канал рассказывает детали скандального и знаменательного события.

Этот случай демонстрирует истинное лицо российской пропаганды – все должно быть празднично, все должны радоваться. А если это не так, то "неправильных" людей лучше спрятать. Все точно как в книге-антиутопии диссидента Владимира Войновича "Москва 2042".

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Детали скандала с вдовами в России

В городе Видное пригласили вдов погибших военных на концерт в честь 8 марта в местную музыкальную школу. Даже обещали наградить. Но в результате на сцену так и не позвали.

Когда женщины решили выяснить, что же произошло, им ответили довольно цинично. Сотрудница окружной администрации, начальница управления организационной работы и взаимодействия со СМИ Кристина Колганова передумала вносить их в список. Поскольку они "испортили бы своими грустными лицами весь праздник".

Шокированные вдовы переспросили. И услышали в ответ:

Это было бы странно награждать вас, потому что это было мероприятие праздничного характера, а вы все в горе. Обществу было бы неприятно видеть вас.

Как утверждают очевидицы, Колганова не извинилась и в целом вела себя вызывающе, даже улыбалась. Некоторые женщины не сдержали эмоций и рыдали в коридоре. На что чиновница высказалась в духе "ну поплачьте".

Вдовы решили пойти дальше и записали обращение к главе Ленинского городского округа Станиславу Каторову. Объяснили: этот случай унизил их, ведь неудобных женщин решили спрятать.

Каторов им пока не ответил.

Вдовы объясняют: пошли на мероприятие, чтобы "поддержать страну и не выбывать из строя". Они считают, что такой случай является несправедливым и раскалывает общество.

Учитывая такую мотивацию, вряд ли следует рассчитывать, что эти женщины поймут правду о своей власти. Им невдомек, что российскую власть не интересует, что думают родные одноразовых солдат. К тому же они до сих пор считают своих мужей и сыновей героями. А посему не заслуживают уважения – что и демонстрируют представители власти.