Скандал с белорусской спортсменкой Тимановской: Польша выдала ей гуманитарную визу

Из-за скандала с властями Беларуси легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что боится возвращаться в страну. Польша предоставила ей гуманитарную визу.

Перед этим легкоатлетка из Беларуси попросила у Польши политического убежища. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

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Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу

Марцин Пшидач написал, что белорусская спортсменка Тимановская уже общается с польскими дипломатами в Токио.

Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру,

– заявил Пшидач.

Он добавил, что страна выступает за солидарность. Перед тем стало известно, что Тимановская написала заявление о предоставлении ей политического убежища в Польше.

Скандал между Кристиной Тимановской и властями Беларуси: коротко