Будет жесткая реакция, – в Минобороны прокомментировали случаи недостойного поведения военных с ТЦК

В СМИ и соцсетях активно распространяется информация о случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП. На это уже отреагировали в Минобороны Украины.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что в рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент. Все случаи не будут оставлены без жесткой реакции.

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Реакция Минобороны

По словам Павлюка, все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные – привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству.

Он также попросил граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, посылать сведения о таких случаях по таким контактам:

по номеру 0 800 31 01 79;

по электронной почте – tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграм.

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