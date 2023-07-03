Будет жесткая реакция, – в Минобороны прокомментировали случаи недостойного поведения военных с ТЦК
Источник:Александр Павлюк
В СМИ и соцсетях активно распространяется информация о случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП. На это уже отреагировали в Минобороны Украины.
Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что в рамках проверки работы ТЦК и СП во всех регионах Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент. Все случаи не будут оставлены без жесткой реакции.
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Реакция Минобороны
По словам Павлюка, все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные – привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству.
Он также попросил граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, посылать сведения о таких случаях по таким контактам:
- по номеру 0 800 31 01 79;
- по электронной почте – tckreport@gmail.com;
- на чат-бот в телеграм.
Скандальные случаи с представителями военкоматов
- 27 апреля в телеграм-каналах появилось видео избиения тремя военными гражданского мужчины в Черкассах.
- После публикации видеозаписи неправомерных действий работников ТЦК в соцсетях предположили, что таким образом мужчине пытались вручить повестку. Ведь не раз некоторые военнослужащие пытались насильно вручить украинцам повестки, иногда перераставшие в драки.
- В Одесской области в городе Рени сотрудник военкомата устроил стрельбу. Это произошло во время вручения повестки.
- Как оказалось, в результате стрельбы, произошедшей на рынке в городе Рени, нет пострадавших. Однако правоохранители начали расследование инцидента. К стрельбе причастны работники территориального центра комплектования.