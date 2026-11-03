"Безопасного тыла не существует": эксперт объяснил скандал с военными под Киевом

2 ноября на Петропавловской Борщаговке разразился скандал возле дома, где содержались задержанные после СОЧ военные. Эксперт Павел Нарожный объяснил, почему объект разместили в гражданском секторе, и призвал опираться на факты.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала прокомментировал резонансный инцидент возле частного дома в Киевской области. Он отметил, что самовольное оставление части является уголовным правонарушением, поэтому временная изоляция задержанных является необходимым шагом для предотвращения повторных побегов.

Почему военных разместили в частном секторе

Аналитик призвал граждан не поддаваться эмоциям и доверять проверенным фактам, поскольку задержанные лица нередко пытаются искусственно поляризовать ситуацию вокруг себя.

Комментируя расположение такого объекта в жилом массиве, специалист подчеркнул, что в условиях современной войны безопасного тыла просто не существует. Из-за высокого риска вражеских ударов украинские воинские подразделения вынуждены маскировать места нахождения личного состава под обычные гражданские сооружения.

Если действительно там было какое-то преступление или кто-то пострадал, скрыть это практически невозможно. Все ответственные понесут наказание. Поэтому сдерживаем эмоции и доверяем официальным новостям,

– подытожил Павел Нарожный.

Трансляция 24 Канала с Петропавловской Борщаговки: видео

Что известно о ситуации на Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября возле частного дома на Петропавловской Борщаговке возник конфликт после сообщений о возможном незаконном удержании военнослужащих со статусом "СОЧ". В сети распространялись обвинения в пытках, вымогательстве денег за освобождение и удержании десятков людей.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что четырех бойцов после СОЧ госпитализировали.

На место происшествия прибыл Кирилл Буданов. Инцидент уже привлек внимание Офиса Президента.