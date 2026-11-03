"Безпечного тилу не існує": експерт пояснив скандал із військовими під Києвом

Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу прокоментував резонансний інцидент біля приватного будинку на Київщині. Він зазначив, що самовільне залишення частини є кримінальним правопорушенням, тому тимчасова ізоляція затриманих є необхідним кроком для уникнення повторних втеч.

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Чому військових розмістили у приватному секторі

Аналітик закликав громадян не піддаватися емоціям і довіряти перевіреним фактам, оскільки затримані особи нерідко намагаються штучно поляризувати ситуацію навколо себе.

Коментуючи розташування такого об'єкта в житловому масиві, фахівець підкреслив, що в умовах сучасної війни безпечного тилу просто не існує. Через високий ризик ворожих ударів українські військові підрозділи змушені маскувати місця перебування особового складу під звичайні цивільні споруди.

Якщо дійсно там був якийсь злочин чи хтось постраждав, приховати таке практично нереально. Усі відповідальні понесуть покарання. Тому стримуємо емоції та довіряємо офіційним новинам– підсумував Павло Нарожний.

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Трансляція 24 Каналу з Петропавлівської Борщагівки: відео

Що відомо про ситуацію на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада біля приватного будинку на Петропавлівській Борщагівці виник конфлікт після повідомлень про можливе незаконне утримування військовослужбовців зі статусом СЗЧ. У мережі поширювали звинувачення в катуваннях, вимаганні грошей за звільнення та утримуванні десятків людей.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що чотирьох бійців після СЗЧ шпиталізували.

На місце події прибув Кирило Буданов. Інцидент уже привернув увагу Офісу Президента.