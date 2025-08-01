Александр Цивинский, который в июне выиграл конкурс на должность руководителя БЭБ, до сих пор не назначен. Конкурсная комиссия повторно внесла представление о его назначении, но правительство не спешит это делать, аргументируя материалами, которые дала СБУ и которые "касаются вопросов нацбезопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".

Народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук в эфире 24 Канала отметил, что нет ни одного аргумента, чтобы не назначать Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности.

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Какие последствия будут от затягивания решения по Цывинскому?

Офис Президента, по словам нардепа, всегда хотел иметь стопроцентный контроль над лицами, которые выигрывают конкурсы. Осадчук отметил, что скандалы вокруг этого были постоянно: и с первым конкурсом по БЭБ, и с конкурсом по САП.

Относительно ситуации вокруг САП, он напомнил, что Зеленский летел в США 3 сентября 2021 года, где тогдашний президент Байден заставлял его подписать декларацию, где было прописано, что Украина обязуется провести конкурс. Руководителя САП назначили летом 2022 года, когда полным ходом шла полномасштабная война.

"То есть, фактически плевали в лицо администрации президента США, тем, от кого зависело наше выживание. Сейчас Банковая, вероятно руководствуясь своей безнаказанностью, пытается повторить эту историю. И Кабмин, и Свириденко, которая не является самостоятельным лицом, и ОПУ должны понимать, что особенно после истории вокруг НАБУ и САП, никто это не будет терпеть...", – озвучил Осадчук.

Если избранные конкурсом люди не будут назначаться правительством на соответствующие должности, то Украина, как минимум, будет платить за это недополученными деньгами. Нардеп отметил, что наша страна не получила за невыполнение Ukraine Facility ориентировочно 1,4 миллиарда евро, которые ей критически нужны.

Нам надо латать бюджет, у нас экономическая катастрофа, мы полностью зависимы от партнеров. Однако вместо того, чтобы проводить реформу таможни и БЭБ, что может дать значительные увеличения доходов бюджета, мы продолжаем, как страна, выдуриваться. Наши союзники после ситуации с НАБУ и САП не будут это терпеть,

– убежден Осадчук.

Он подчеркнул, что партнеры Украины спокойно и без эмоций скажут в этой ситуации только одно – что не дадут финансовой помощи в том объеме, в котором обещали. Поэтому сейчас единственный правильный вариант действий, как отметил нардеп – назначить избранного конкурсом Цивинского на должность руководителя БЭБ.

"Надо назначить победителя конкурса, дать возможность Украине проводить фундаментальные реформы в экономической сфере, чтобы обеспечить справедливость в экономике, уменьшение давления на бизнес, потому что в БЭБ происходят ужасные вещи, работают бесконтрольно, наносят огромный вред украинскому предпринимательству", – озвучил Осадчук.

Народный избранник подытожил, что это надо остановить и все сейчас в руках Банковой, которая, с его слов, должна успокоиться и дать команду на назначение руководителя БЭБ.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что провела разговор с Александром Цивинским, который согласился пройти проверку на полиграфе, чтобы снять в отношении себя любые сомнения и подозрения.