Народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук в етері 24 Каналу наголосив на тому, що немає жодного аргументу, щоб не призначати Цивінського керівником Бюро економічної безпеки.

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Які наслідки будуть від затягування рішення по Цивінському?

Офіс Президента, зі слів нардепа, завжди хотів мати стовідсотковий контроль над особами, які виграють конкурси. Осадчук зазначив, що скандали довкола цього були постійно: і з першим конкурсом щодо БЕБ, і з конкурсом щодо САП.

Стосовно ситуації довкола САП, він нагадав, що Зеленський летів у США 3 вересня 2021 року, де тодішній президент Байден примушував його підписати декларацію, де було прописано, що Україна зобов'язується провести конкурс. Керівника САП призначили влітку 2022 року, коли повним ходом йшла повномасштабна війна.

"Тобто, фактично плювали в обличчя адміністрації президента США, тим, від кого залежало наше виживання. Зараз Банкова, певно керуючись своєю безкарністю, намагається повторити цю історію. І Кабмін, і Свириденко, яка не є самостійною особою, і ОПУ мають розуміти, що особливо після історії довкола НАБУ і САП, ніхто це не буде толерувати…", – озвучив Осадчук.

Якщо обрані конкурсом люди не будуть призначатись урядом на відповідні посади, то Україна, як мінімум, платитиме за це недоотриманими грошима. Нардеп зауважив на тому, що наша країна не отримала за невиконання Ukraine Facility орієнтовно 1,4 мільярда євро, які їй критично потрібні.

Нам треба латати бюджет, в нас економічна катастрофа, ми повністю залежні від партнерів. Однак замість того, аби проводити реформу митниці й БЕБ, що може дати значні збільшення доходів бюджету, ми продовжуємо, як країна, видурнюватись. Наші союзники після ситуації з НАБУ і САП не будуть це терпіти,

– переконаний Осадчук.

Він підкреслив, що партнери України спокійно і без емоцій скажуть в цій ситуації лише одне – що не дадуть фінансової допомоги у тому обсязі, в якому обіцяли. Тому зараз єдиний правильний варіант дій, як зазначив нардеп – призначити обраного конкурсом Цивінського на посаду керівника БЕБ.

"Треба призначити переможця конкурсу, дати можливість Україні проводити фундаментальні реформи в економічній сфері, щоб забезпечити справедливість в економіці, зменшення тиску на бізнес, бо в БЕБ відбуваються жахливі речі, працюють безконтрольно, завдають величезної шкоди українському підприємництву", – озвучив Осадчук.

Народний обранець підсумував, що це треба зупинити й все зараз в руках Банкової, яка, з його слів, має вгамуватися і дати команду на призначення керівника БЕБ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що провела розмову з Олександром Цивінським, який погодився пройти перевірку на поліграфі, аби зняти стосовно себе будь-які сумніви й підозри.