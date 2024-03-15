Визит папы стал бы сигналом для мира: посол Украины прокомментировал скандал с "белым флагом"
Источник:Sky TG24
Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш прокомментировал недавние слова Папы Римского о "белом флаге". Он отметил, что визит папы Франциска в Украину мог бы стать важным сигналом.
В то же время Юраш считает важным объяснение Ватиканом слов понтифика. Напомним, что в разговоре с журналисткой папа Франциск отметил, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. По его словам, сильнейшим является тот, кто "думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры".
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Важность визита понтифика
Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил, что визит Папы Римского в Украину был бы важным сигналом.
В любое время, если Святейший Отец решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира,
– сказал посол.
Дипломат добавил, что пояснения слов папы от кардинала Паролина было очень полезным для понимания позиции понтифика и Святого Престола. Юраш подчеркнул, что Украина не согласна і не может принять символ белого флага.
Андрей Юращ добавил, что Украина находится на одной волне мира и переговоров, и наше государство уже сделало важные шаги в этом направлении.
Возможен ли визит папы
- Ранее посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш рассказал, что Украина постоянно присылает Папе Римскому приглашения в нашу страну. Однако позиция понтифика заключается в том, что в случае потенциального визита в Киев, Франциск должен посетить обязательно и Москву.
- Посол Украины отмечает, что они понимают нереалистичность именно этой позиции, ведь Москва не посылает месседжей о кооперации и сотрудничестве с Ватиканом, и даже формального приглашения.
- Добавим, что украинский политикум приглашал папу Франциска, начиная с президента Владимира Зеленского в 2020 году на встречи в Риме. Впоследствии президент повторил приглашение в мае 2023 года.