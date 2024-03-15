Визит папы стал бы сигналом для мира: посол Украины прокомментировал скандал с "белым флагом"

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш прокомментировал недавние слова Папы Римского о "белом флаге". Он отметил, что визит папы Франциска в Украину мог бы стать важным сигналом.

В то же время Юраш считает важным объяснение Ватиканом слов понтифика. Напомним, что в разговоре с журналисткой папа Франциск отметил, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. По его словам, сильнейшим является тот, кто "думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры".

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Важность визита понтифика

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил, что визит Папы Римского в Украину был бы важным сигналом.

В любое время, если Святейший Отец решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира,

– сказал посол.

Дипломат добавил, что пояснения слов папы от кардинала Паролина было очень полезным для понимания позиции понтифика и Святого Престола. Юраш подчеркнул, что Украина не согласна і не может принять символ белого флага.

Пьетро Паролин отметил, что для начала любых переговоров Россия должна первая прекратить огонь и свои агрессивные действия. В то же время он отметил, что понтифик считает переговоры проявлением смелости и силы, а не капитуляцией.

Андрей Юращ добавил, что Украина находится на одной волне мира и переговоров, и наше государство уже сделало важные шаги в этом направлении.

Возможен ли визит папы