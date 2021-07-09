Скандал с Wizz Air: украинцев не пускают на борт самолета в Эстонию

В сети пассажиры жалуются, что компания Wizz Air 9 июля не пускает пассажиров на борт самолета Киев – Таллинн. Объясняют такое решение якобы карантинными ограничения Эстонии. Хотя местные пограничники подтвердили украинским пассажирам, что въезд в страну возможен.

Один из пассажиров рейса сообщил в сети, что людей не пускают в самолет Wizz Air в аэропорту "Жуляны".

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Пассажиров не пускают на борт самолета

По словам Муждабаева, пассажиров не пустили в салон самолета, ссылаясь якобы на карантинные правила Эстонии.

Даже после того, как по телефону полиции и погранохраны Эстонии пассажирам официально подтвердили, что их въезд в эту страну возможен,

– написал мужчина.

Он добавил, что с представителями невозможно связаться, менеджеры не реагируют на жалобы. Муждабаев требует немедленно перебронировать свой билет на следующий рейс до Таллинна.

Похожую информацию обнародовал в сети журналист Аркадий Бабченко. Из киевского аэропорта не смогла вылететь подруга его дочери. Он добавил, что последние заявления Министерства иностранных дел Эстонии и главы зарубежного ведомства Украины Дмитрия Кулебы свидетельствуют о том, что препятствий при полете в Таллинн не должно было возникать.

Редакция 24 канала связалась с представителями Wizz Air, чтобы узнать, действительно ли пассажиров не пускают на борт самолета и какова причина таких действий, если это правда. Как только в компании ответят, мы сообщим ее вам.

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