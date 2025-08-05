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24 Канал Новости Украины Скандал с закупкой БПЛА: директорше компании-производителя дронов избрали меру пресечения
5 августа, 11:39
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Скандал с закупкой БПЛА: директорше компании-производителя дронов избрали меру пресечения

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Директору компании "АКОПТЕРС "назначили меру пресечения в виде содержания под стражей
  • Женщина может выйти из СИЗО, оплатив 2 миллиона 1050 гривен.

На днях НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен в государственных контрактах на закупку БПЛА и РЭБ. Суд избрал меру пресечения одной из подозреваемых – директору предприятия – производителя дронов.

5 августа ВАКС назначил директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой содержание под стражей на 60 суток, до 30 сентября с возможностью внесения залога в 2 миллиона 1050 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на САП и "Суспільне".

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Что известно о мере пресечения для директора компании?

Если будет внесен залог, женщина должна выполнять ряд обязательств: прибывать по первому вызову следователя, сдать паспорт на выезд за границу, не выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и воздержаться от общения с подозреваемыми.

Сидельникову подозревают в завладении средствами, путем искусственного завышения цен при поставке военного оборудования.

Напомним, что 4 августа по делу о хищении на дронах подозрения получили 6 человек.

  • бывший председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай;
  • народный депутат Украины Алексей Кузнецов;
  • руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко;
  • командир воинской части Национальной гвардии Украины;
  • фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БпЛА;
  • директор предприятия-производителя БпЛА;